В Муроме водитель автобуса стал «участником» ДТП, которого не было

Таким же автобусом управлял Михаил Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Коллектив главного автобусного предприятия города на Оке на днях вновь позвонил в «КП-Владимир», но на этот раз уже не по поводу перебоев с зарплатой. Шоферы рассказали, что один из их товарищей попал в не совсем обычную ситуацию.

Аварийный участок

По словам сотрудников МПАТП, их коллегу Михаила Морозова якобы обвинили в совершении ДТП, которого на самом деле не было. Якобы руководство предприятия заявило, что Михаил на маршруте поцарапал машину «уважаемого человека», и теперь должен платить из своего кармана. Последнее обстоятельство и возмутило шоферский коллектив.

ДТП якобы случилось 23 сентября, но водитель Морозов узнал о нем только 26 числа, когда в понедельник пришел на работу.

О событиях 23 сентября нам рассказал сам Михаил. По его словам, в тот день он перевозил пассажиров по маршруту №7 и ничего примечательного не происходило, пока в какой-то момент его автобус не оказался на перекрестке улиц Октябрьская — Льва Толстого. Тут прямо посреди дороги столкнулись машины, и проезжая часть оказалась почти перекрыта для проезда крупного транспорта. Новенький автобус «НЕФАЗ», которым управлял Михаил Морозов, мог просто не вписаться.

- Мы встали. Смотрю, достаточно широкий самосвал проехал. Я взял левее и отправился за ним. Пришлось заехать на газон, но с первого раза не вписался, потому что боялся зацепить побитую машину. В общем, сдавал назад, и только с третьего или четвертого раза, когда ребята руками мне помахали, чтобы я смог проехать, я протиснулся и отправился дальше по маршруту, - вспоминает Михаил.

Миновав аварийный участок, водитель спокойно отработал смену, вернулся в гараж и поставил автобус.

Задел кусты

Утром в понедельник он обнаружил, что вместо него на линию вышел другой человек. Тут ему и объявили, что он — виновник аварии. Об этом Михаилу сообщил генеральный директор Муромского ПАТП Александр Гомзяков.

- Он мне сказал: «Михаил Николаевич, зайдите», - я зашел. «Как же вы так, задели машину и скрылись с места ДТП? Мне позвонили из ГАИ», - цитирует руководителя шофер.

По словам водителя, руководство ему объявило, якобы он зацепил машину «уважаемого человека из области», однако контакты этого человека ему не дали и потребовали написать объяснительную, что испугавшийся Михаил и сделал.

В конце концов по требованию руководства он даже сделал приписку, что готов восстановить автобус и чужую машину за свой счет.

В тот же день Михаил вместе с супругой отправились в Госавтоинспекцию, где им объявили, что никакого ДТП с автобусом у них не числится. А вечером Морозова вызвали на работу, где в присутствии директора приехавшие сотрудники ГАИ взяли у него объяснение.

Наконец, днем 1 октября Морозов вновь приехал в ГАИ, где дознаватель выдал ему копию отказа в заведении административного дела, так как никакой аварии не было — имелись свидетели, которые это подтвердили. Впрочем, в документе говорится, что автобус все-таки получил повреждение, когда задел кусты. По словам Михаила, это действительно было так — кусты он зацепил, объезжая аварию.

- В этом я виноват, не отрицаю. Но какую машину я должен восстанавливать за свой счет? - развел руками шофер.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Недопонимание

Генеральный директор Муромского ПАТП Александр Гомзяков скрывать не стал — действительно история с ДТП имела место. Однако он объяснил ситуацию немного иначе.

- История произошла такая. Поступил звонок на стационарный телефон. Сказали: «Ваш автобус задела машина». Какую машину — не уточнили, и звонок сразу же оборвался. Вечером при осмотре новых автобусов у водителя Морозова на машине обнаруживаются повреждения, - рассказал Гомзяков.

Оказалось, что нижняя боковая часть автобуса имела царапину. А с учетом дневного звонка по поводу аварии и того, что другие автобусы повреждений не имели, подозрение пало именно на Михаила.

- Соответственно, мы вызвали сотрудников ГАИ, так как не имеем права замалчивать такие факты. Возможно, второй машины фактически не было, но повреждения на автобусе имелись, и мы обязаны сообщить в ГАИ. Мы обязаны проверять любую информацию, которая поступает на предприятие. А был факт ДТП или нет — установят дознаватели, - говорит гендиректор.

В Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области рассказали, что по данному факту действительно проводилась проверка, но никаких аварий с участием автобуса в Муроме не было. Так что в данном случае, очевидно, имело место обычное недопонимание между руководством и коллективом.

Сам Александр Гомзяков в заключение заявил, что никаких претензий к своему сотруднику не имеет.

- Вообще никаких. Вы знаете, водители не одинаковые — кто-то простой, кто-то сложный. Люди разные, и к каждому нужен свой подход. Бывает скажешь одно, а перефразируют иначе. Но у меня все родные: что в офисе, что на линии. Но если человек поцарапал автобус и не доложил, конечно я его отругаю, я не могу это просто так пропустить, ведь это обязанность руководителя, - резюмировал руководитель предприятия.

Кто же на самом деле позвонил в ПАТП по поводу якобы ДТП с автобусом, теперь узнать получится вряд ли.