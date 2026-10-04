Знакомиться с природой Владимирской области помогут аудиогиды

Фото: Дирекция ООПТ Владимирской области

Интересный проект стартовал в Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области. В ближайшее время четыре экологические тропы региона получат возможность передавать информацию о себе через смартфоны посетителей.

Прогулка по «Дружбе»

По словам руководителя Дирекции ООПТ Владимирской области Ольги Канищевой, изначально идея создания аудиогидов пришла в голову студентам столичного РАНХиГС, и ребята выиграли соответствующий грант. Для воплощения идеи в жизнь молодые люди рассматривали несколько регионов, но владимирцы смогли убедить их, что нам аудиогиды нужнее.

Ребята приехали во Владимир и уже прогулялись по парку «Дружба», где сотрудники Дирекции ООПТ провели для них экскурсию по экологической тропе. Такие же прогулки состоялись и по другим экологическим тропам, которые вошли в проект. Собственно, полученные данные и легли в основу аудиозаписей, которые сделали студенты и которые потом любой желающий сможет послушать, если захочет погулять по «Дружбе» или в ином заказнике.

Суть задумки проста: на информационных стендах экологических троп разместят QR-коды, при помощи которых туристы и отдыхающие смогут включить на смартфоне аудиозапись с данными о том или ином уголке природы. Звучащий речевой файл будет не очень длинным- не более двух-трех минут. При этом рассказ должен звучать легко и доступно, без излишней научной терминологии.

Пока эти коды появятся на уже имеющихся стендах, но в обозримом будущем Дирекция ООПТ намерена провести модернизацию: установить на тропах новые входные группы с прорисовкой маршрута и названием каждой точки, где можно будет остановиться и прочесть, либо прослушать информацию.

- То есть, потребуется немножко доработать тропы уже под эти аудиогиды, - уточнила Ольга Канищева.

Боголюбовский луг Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Ночной «экскурсовод»

Пока такие новшества появятся только в парке «Дружба», на Боголюбовском лугу, а также в Кольчугинском и Гусевском комплексном заказниках. По сути, все эти природные места расположены или на территории городов, или в непосредственной близости к ним.

- Мы взяли именно те заказники, которые свободно посещаются жителями ближайших городов. Я считаю, что аудиогид — это некая связь между посетителем и сотрудником Дирекции ООПТ. Пока нас нет на территории, он может прочитать за нас лекцию, - говорит Ольга Канищева.

Кроме того, теперь прослушать информацию о флоре и фауне владимирских заказников можно будет в любое время дня и ночи — такой «экскурсовод» работает круглосуточно.

Правда, пока еще работа не совсем завершена. Студенты уже сделали аудиозаписи, но работники Дирекции ООПТ их еще не прослушивали. Возможно, в них придется вносить коррективы. В любом случае, до 1 ноября ребята должны эти записи предоставить.

Правда, говорить о широком распространении по заказникам этого новшества не приходится. По словам специалистов, в этом просто нет необходимости. Ведь из 110 особо охраняемых природных территорий Владимирской области экологические тропы существуют в тринадцати. Да и то лишь несколько этих троп используются жителями и гостями региона в качестве прогулочных мест. Там-то гиды и востребованы.