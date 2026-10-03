Во Владимире установлены первые запрещающие знаки для электросамокатов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

На днях в сквере «Липки» появились рабочие, которые вбили в грунт возле дорожек и аллей совершенно новые знаки.

Часть этих знаков изображает перечеркнутый самокат, другая представляет из себя таблички, на которых содержится прямой запрет движения на электросамокатах по территории сквера. Как оказалось, работу выполняли специалисты МКУ «Зеленый город».

- В целях обеспечения порядка и безопасности администрация города в июле прошлого года подписала постановление, определяющее четкий перечень маршрутов и мест парковки самокатов. Также было заключено соглашение с кикшеринговым сервисом, в котором четко были определены как маршруты, так и места, запрещающие движение электросамокатов и их парковку, - напомнила заместитель директора МКУ «Зеленый город» Марина Лужнова.

Теперь же специалисты учреждения приступили к установке первых знаков, запрещающих самокатам проезд и движение, а также парковку. По словам Марины Лужновой, ее организация в общей сложности получила 76 таких знаков, и первой локацией, на которых их решили установить, стал сквер «Липки».

По сути, таблички расставили везде, где могут проехать самокатчики. Правда, эти знаки носят информационный характер, ибо в Правилах дорожного движения они не прописаны (в ПДД специальный запрещающий знак для СИМ есть, но выглядит он по-другому). Интересно, что сами таблички поставили низко — увидеть их можно даже с высоты роста ребенка. По сути, это первые запрещающие знаки для электросамокатов в областном центре.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Глава города Владимира Сергей Волков уточнил, что их изготовили при активной помощи одного из операторов кикшеринга — службы аренды самокатов.

Градоначальник напомнил, что сейчас во Владимире существует несколько зон, где движение на электросамокатах запрещено полностью. В этот список попали участок улицы Большой Московской от Золотых ворот до гостиницы «Владимир», Спасский холм, парк Пушкина, пешеходная улица Георгиевская и сквер «Липки».

- Полностью закрыты для самокатов центральные парки и улицы, где гуляет много семей с детьми, - отметил Сергей Волков.

Впрочем, пока нет окончательной ясности, как именно будут наказывать за нарушение запрета. С арендуемыми самокатами все ясно — компании кикшеринга автоматически снижают им скорость почти до нуля в местах, где ездить не разрешается. А вот частным самокатам оформить запрет куда сложнее.

В администрации города Владимира не смогли оперативно ответить на этот вопрос и попросили прислать письменный запрос, что мы и сделали. Ответ городских властей мы обязательно опубликуем после его получения.

В любом случае, до конца сезона двухколесной техники осталось всего ничего, поэтому оставшуюся часть «антисамокатных» табличек власти намерены установить весной 2027 года.