Во Владимирской области появится библиотека искусств

Суздальский Кремль. Фото: Андрей АБРАМОВ.

В октябре 2026 года Владимиро-Суздальский музей-заповедник откроет для посетителей особое пространство в Музейном комплексе «Кремль» в Суздале. Здесь появится Библиотека искусств. Основу ее составит книжное собрание российского искусствоведа Дмитрия Сарабьянова.

Это уникальный ученый, советский и российский искусствовед, специалист по истории русского и советского изобразительного искусства. Поэтому передача семейного книжного собрания такого выдающегося учёного ВСМЗ — поистине значимое событие для музейного и научного сообщества. Важным моментом является еще и тот факт, что созданное пространство библиотеки и читального зала сделает наследие искусствоведа доступным для широкого круга читателей.

Более шести тысяч книг

- Библиотека искусств Сарабьянова — это не просто ценнейшее собрание книг, а воплощенная память об ученом, в значительной степени сформировавшем современное отечественное искусствознание. Передача личной коллекции такого масштаба Владимиро-Суздальскому музею заповеднику — высокое доверие и честь для нас. Мы создаем не просто книгохранилище — скорее открытое исследовательское и просветительское пространство, где каждый читатель — от любителя и студента до профессионального историка искусств — сможет прикоснуться к истокам исследовательской мысли и вдохновиться атмосферой настоящего научного поиска, - рассказала о предстоящем событии Алиса Бирюкова, генеральный директор Владимиро Суздальского музея-заповедника.

Личное собрание, переданное семьей ученого, насчитывает более 6 000 томов. Сарабьянов формировал эту библиотеку на протяжении всей жизни, начиная с юношеских лет. При этом в нее входят не только книги, собранные самим Дмитрием Владимировичем, но также его супругой, искусствоведом Еленой Муриной и их сыном — Андреем Сарабьяновым, одним из ведущих специалистов по русскому авангарду. В библиотеке хранятся не только купленные книги, но и подаренные коллегами, друзьями и родственниками, а также издания с библиотечными печатями.

Помимо искусствоведческой литературы, библиотека включает фундаментальные разделы по художественной литературе (издания Пушкина, Бальзака, Горького, Гумилева), философии, истории, религиоведению и общественным наукам, а также энциклопедии, путеводители, периодику и каталоги. Отдельный пласт — литература об искусстве на английском, немецком, французском языках и словари.

Наиболее масштабно в собрании представлен раздел искусства. Секция изобразительного искусства охватывает периоды от европейской античности и древнерусского искусства до авангарда и современного искусства. В библиотеке можно будет найти издания об архитектуре, театре, кино, танце и пластике тела, искусстве фотографии, скульптуре. Также в собрании представлены подшивки ключевых профильных журналов («Искусствознание», легендарный журнал «Искусство», ежемесячный журнал Союза художников СССР «Творчество», журнал «Архитектура и строительство Москвы» и другие).

Дмитрий Владимирович Сарабьянов. Фото из личного архива семьи Сарабьяновых.

Начнем с авангарда

В ВСМЗ рассказали, что пространство Библиотеки искусств представит собой современный многофункциональный культурно просветительский центр. Он будет разделен на читальный зал, индивидуальные исследовательские места и кабинет для камерных лекций и семинаров.

- Самое главное для библиотеки — это ее эргономика, комфортная среда для пребывания и работы с книгой. Наша библиотека — это функциональное и открытое пространство, которое раскрывает и подчеркивает красоту существующей исторической архитектуры, и любые дизайнерские решения здесь являются лишь дополнением к ней, рассказал архитектор и автор концепции библиотеки Сергей Мешалкин.

Мемориальная часть интерьера была создана внуком Дмитрия Сарабьянова, известным художником Дюдей Сарабьяновым. Инсталляция представляет собой письменный стол из рабочего кабинета ученого, на котором расположены издания его искусствоведческих работ разных лет. Интерьер дополнит старинное пианино — символ увлечения Дмитрия Владимировича музыкой и композицией.

По заверениям представителей ВСМЗ, библиотека станет органичным продолжением постоянных экспозиций и временных выставок: посетители и исследователи смогут изучать тематические подборки монографий и каталогов в контексте музейных проектов. Площадка будет открыта как для узкоспециальной исследовательской работы, так и для публичных лекций и дискуссий, работы с богатой коллекцией в формате коворкинга.

Поскольку исследование авангарда занимает центральное место в трудах Дмитрия Владимировича и исследовательской деятельности Андрея Дмитриевича Сарабьяновых, первые публичные мероприятия программы Библиотеки будут посвящены именно этому направлению.

Осенью 2026 года в Библиотеке стартует флагманский просветительский цикл «Идеи в авангарде». Проект приглашает исследовать идеи и образы русской культуры, которые сформировали интеллектуальную и художественную почву русского авангарда, а также посмотреть на авангард не только как на историю художественных направлений и имен, но как на результат сложного движения идей между философией, литературой, наукой, религией, искусством и культурой начала XX века.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Владимирович Сарабьянов

Дмитрий Владимирович Сарабьянов (1923-2013) — советский и российский искусствовед, специалист по истории русского и советского изобразительного искусства. Член-корреспондент Академии наук СССР (с 1987 года), член Российской академии наук (c 1992 года), член-корреспондент Российской академии художеств (с 1997 года), лауреат премии Президента РФ в области литературы и искусства (2001), лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (1994).

Дмитрий Сарабьянов является ключевой фигурой в исследовании русского изобразительного искусства XIX — начала XX веков. Он является автором фундаментальных исследований по стилю модерн, русской живописи XIX века и монографий, посвященных Казимиру Малевичу, Василию Кандинскому, Роберту Фальку, Ивану Пуни.