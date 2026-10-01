Ушла из жизни почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова

Алиса Ивановна Аксенова Фото: Петр СОКОЛОВ.

Губернатор Александр Авдеев поздно вечером 1 октября сообщил, что свой жизненный путь завершила легендарная Алиса Ивановна Аксенова - Герой труда Российской Федерации и Почетный гражданин Владимирской области. Ей было 95 лет.

Январский день

Алиса Аксенова родилась в поселке Савино Ивановской области 13 марта 1931 года. В 1938 году ее семья переехала во Владимир, где она выпустилась из школы и в 1954 году с отличием окончила Московский государственный институт культуры.

Сама Алиса Ивановна в своей книге «История. Судьба. Музей» вспоминала, что Владимиро-Суздальский историко-архитектурный музей-заповедник был создан в сентябре 1958 года, буквально за год до ее назначения директором.

Руководить музея Алиса Аксенова перешла с должности секретаря обкома ВЛКСМ, где перед этим отработала четыре года, а еще раньше трудилась в Областной библиотеке. Именно в Областную библиотеку она в ту пору просила назначить ее с должности в обкоме, так как на тот момент Алиса Ивановна вышла замуж и родила сына. Поездки по районам стали делом трудным.

Однако руководство распорядилось иначе: в конце 1959 года ее буквально поставили перед фактом - отныне молодому специалисту предстояло возглавить ВСМЗ, в котором за год сменилось три директора.

. Фото: Петр СОКОЛОВ.

Первым ее рабочим днем в музее можно считать 4 января 1960 года, когда Алису Аксенову официально представили коллективу. Сам коллектив в ту пору составлял около 25 человек, и все отделы и службы ютились в одной комнате за пятнадцатью столами.

Кстати, ВСМЗ был создан из объединенных Областного краеведческого и Суздальского художественного музеев. В его состав вошли также Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и множество храмов Владимира и Суздаля, которые остаются в нем поныне.

Однако состояние этих памятников истории было плачевным. Алиса Аксенова вспоминала, что в Рождественском монастыре располагалось КГБ, а в Спасо-Ефимьевском монастыре работала колония для несовершеннолетних преступниц. Не лучше было состояние и других памятников.

«В северной пристройке Золотых ворот также жила семья, находился архив проектной организации, в надвратной церкви военно-историческую экспозицию обогревали 4 печи, стоявшие по углам! Вера Михайловна Лебабина — музейный смотритель, румяная, красивая, дородная, каждое утро поднимала наверх 4 охапки дров, хранившихся в двух угловых башнях. Температура выше 6-8 градусов все равно не поднималась», - писала в своей книге «История. Судьба. Музей» Алиса Аксенова.

Мировой музей

Однако профессионализм, талант и энергия позволили Алисе Ивановне сделать, казалось бы, невозможное: Владимиро-Суздальский музей-заповедник вырос в огромное учреждение, известное на весь мир, а его белокаменные памятники стали поистине жемчужинами мировой культуры.

За эти годы было всякое, но Алиса Ивановна оставалась у руля музея, которым руководила ровно 50 лет - до 2010 года, пройдя сквозь советскую эпоху, времена перестройки, лихие 90-е и многообещающие 2000-е. Благодаря ее трудам удалось достигнуть взаимопонимания с Русской Православной Церковью по вопросу использования храмов. При ней появлялись новые выставки и экспозиции.

. Фото: Петр СОКОЛОВ.

В 2004 году Алиса Аксенова лично показывала белокаменные соборы Суздаля главе государства, а 10 лет спустя Президент России удостоил ее звания Герой труда Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом, отметив, что благодаря ее силам два небольших музея превратились во всемирно известный историко-культурный центр, которым по праву гордится вся страна.

После выхода на заслуженный отдых Алиса Ивановна стала почетным президентом Владимиро-Суздальского музея-заповедника и продолжала заниматься планированием экспозиций, а также разрабатывала новые концепции.

За годы работы Алиса Аксенова была удостоена множества различных наград, стала кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, обладателем почетного знака «За заслуги перед музейным сообществом». Но главным ее достижением стало сохранение уникальной культуры Владимирской земли и ее бесценных памятников, которые поистине стали достоянием планеты.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Алисы Ивановны Аксеновой.