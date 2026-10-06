Золотые ворота Владимира после реставрации стали разноцветными

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Долгожданная реставрация белокаменного памятника XII века началась в 2023 году и не завершена до сих пор. Однако постепенно специалисты начали снимать с Золотых ворот зеленую накидку. Тут владимирцев и ждало удивление.

Визуальное впечатление

Работы ведет тюменская компания «Дизайн-2000», которая фактически обновляет все уникальное сооружение: от наружной отделки до инженерных коммуникаций и купола. В ремонте Золотые ворота нуждались давно, так что горожане встретили начало реставрации благосклонно.

Однако со временем к ходу работу стали возникать вопросы. Поначалу владимирцев удивил внешний вид обновленного купола, который, по их мнению, оказался «помятым». В Министерстве культуры России объяснили, что такой эффект дало обновленное золочение, признав при этом, что на куполе все-таки присутствуют «исторические неровности». Но теперь жителей Владимира ожидал новый сюрприз.

Когда реставраторы обнажили боковые башни, скрывающие контрфорсы, горожане заметили, что стены Золотых ворот оказались разноцветными: непосредственно над аркой и над боковыми башнями часть стен осталась, как и прежде, белой, а другая часть почему-то приобрела серые тона. Причем в глаза бросается отсутствие симметричности — белые куски местами заходят на серые и наоборот.

Визуально складывается впечатление, что ремонт еще не закончили. Собственно, многие владимирцы так и подумали.

- Мы видели эти серые куски еще раньше, когда обнажили только надвратную церковь. Думали, что все приведут в порядок, но нет. Неужели так Золотые ворота и оставят? - недоумевал житель Владимира Алексей, а вместе с ним и другие горожане, который щекотливую ситуацию стали обсуждать в соцсетях.

Нюансы белого камня

Мы вновь обратились в Министерство культуры Российской Федерации с просьбой объяснить, что же происходит с обликом Золотых ворот? Является ли столь необычный цвет чисто рабочим моментом, или же такой вид решено оставить навеки? Тут и оказалось, что данный казус не случаен, и этому есть свое научное объяснение.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

- В соответствии с проектной документацией, белый камень не подлежит облицовке и оштукатуриванию, в связи с чем остался его естественный цвет, который имеет разнородные оттенки от желтого до серого, - сообщил заместитель директора Департамента управления делами и цифровой трансформации Минкульта РФ Алексей Мальченков.

Проще говоря, исторический белый камень оказался не таким уж белым, но закрашивать его специально нельзя. Тем не менее, в Минкульте рассказали, что вопрос о контрасте на фоне оштукатуренного кирпича действительно поднимался. Ради того, чтобы сгладить видимую разницу, а также для защиты исторического камня XII века, после согласования с Федеральным научно-методическим советом было принято решение применить технику тонирования белого камня известковыми составами, которые оказались близкими к натуральному цвету камня. Как видно по результату, идеально убрать разницу не вышло. Однако в Минкульте полагают, что отчасти это даже к лучшему.

- Таким образом подчеркнуты исторические изменения облика Объекта, сглажена контрастность относительно оштукатуренных поверхностей, - заключили в федеральном ведомстве.

Судя по всему, теперь горожанам придется мириться с неизбежностью. Впрочем, отчасти владимирцам повезло: теперь они могут увидеть натуральный исторический цвет Золотых ворот. Жаль лишь, что эта уникальная возможность не совсем совпадает с эстетикой и ожиданиями.

Что до других работ, то в Минкульте добавили, что впереди предстоит восстановление белокаменных крылец, установка защитных козырьков над входами и благоустройство территории. Все эти работы планируется закончить до конца текущего года.