В Собинском округе на бывшей сельхозземле построят индустриальные парки

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.
В ходе состоявшегося 30 сентября заседания Законодательного Собрания Владимирской области парламентарии приняли закон об исключении из перечня особо ценных продуктивных сельхозугодий пяти участков в Собинском округе. Для чего это понадобилось — объяснил глава округа Александр Разов.
Запас мощности
Речь идет о 171 гектаре земли, расположенном на пространстве между федеральной трассой М-7 «Волга» и региональной автодорогой «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» в районе села Ворша.
Александр Разов заявил, что у них есть планы по развитию экономики и промышленности, поэтому власти Собинского округа и вышли к областным депутатам с вопросом о переводе участков.
- Земли сельхозназначения не обрабатывались несколько десятков лет, к сожалению. Ценности они не представляют, зато представляют ценность, как земли промышленности, - отметил глава округа.
Александр Разов обратил особое внимание, что участок окружен дорогами — трассой М-7, платным автобаном М-12, региональной дорогой на Кольчугино и Александров. Также неподалеку есть и железная дорога.
- Я хочу сказать, что энергообеспеченность этих земельных участков очень высокая, здесь находится подстанция 45 мегаватт, запас мощности с профицитом. Тут же проходит газ высокого давления. Вместе с вами мы построили по программе комплексного развития села коллектор и по казначейскому кредиту очистные сооружения в Собинке мощностью 14 тысяч кубометров, - сыпал аргументами Александр Разов.
Наконец, глава округа привел чисто финансовый довод: сейчас муниципалитет получает с этих земель всего 17 тысяч рублей в год земельного налога, а будет получать 2,7 миллиона. К тому же есть заключение Минсельхоза, что ценности для сельхозобработки участок не представляет.
Завод вместо поля
Кроме того, по словам Александра Разова, уже есть конкретный инвестор, который пожелал разместить на части этой земли свое производство. Объем инвестиций составит 9 миллиардов рублей, а на созданном предприятии найдут работу около 1000 человек.
- И только налогов получать более 350 миллионов рублей, - посулил Разов.
Руководитель округа добавил, что пока не будет озвучивать имя инвестора, но заметил, что он в стране известен.
Конечно, справедливо назревает вопрос — а как же быть с сельским хозяйством? Этично ли отдавать столь крупные угодья под заводы? Но и на это Александр Разов ответил. По его сведениям, в Собинском округе имеется 43 тысячи гектаров сельхозземель, а под промышленность отдано лишь 1670 гектаров. Кроме того, каждый год власти вводят в оборот другие земли сельхозназначения, которые раньше пустовали.
- Цифры достаточно весомые для нашего округа, что позволяет нам занимать лидирующие места по производству сельхозпродукции, - заключил Разов.
Наконец, он напомнил, что на его территории вдоль трассы М-7 уже существует несколько крупных промышленных предприятий, а также пообещал строительство жилья на 18 гектарах возле села Хрястово — буквально в километре от обсуждаемого участка.
Все эти доводы убедили депутатов, и они единогласно проголосовали за исключение участков общей площадью в 171 гектар из перечня сельхозугодий. Предполагается, что теперь там появится даже не одно предприятие, а будут созданы три многофункциональных индустриальных парка, где станут работать 5500 человек. Правда, даты их создания пока не уточняются.