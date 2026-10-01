В Собинском округе на бывшей сельхозземле построят индустриальные парки

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В ходе состоявшегося 30 сентября заседания Законодательного Собрания Владимирской области парламентарии приняли закон об исключении из перечня особо ценных продуктивных сельхозугодий пяти участков в Собинском округе. Для чего это понадобилось — объяснил глава округа Александр Разов.

Запас мощности

Речь идет о 171 гектаре земли, расположенном на пространстве между федеральной трассой М-7 «Волга» и региональной автодорогой «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» в районе села Ворша.

Александр Разов заявил, что у них есть планы по развитию экономики и промышленности, поэтому власти Собинского округа и вышли к областным депутатам с вопросом о переводе участков.

- Земли сельхозназначения не обрабатывались несколько десятков лет, к сожалению. Ценности они не представляют, зато представляют ценность, как земли промышленности, - отметил глава округа.

Александр Разов обратил особое внимание, что участок окружен дорогами — трассой М-7, платным автобаном М-12, региональной дорогой на Кольчугино и Александров. Также неподалеку есть и железная дорога.

- Я хочу сказать, что энергообеспеченность этих земельных участков очень высокая, здесь находится подстанция 45 мегаватт, запас мощности с профицитом. Тут же проходит газ высокого давления. Вместе с вами мы построили по программе комплексного развития села коллектор и по казначейскому кредиту очистные сооружения в Собинке мощностью 14 тысяч кубометров, - сыпал аргументами Александр Разов.

Наконец, глава округа привел чисто финансовый довод: сейчас муниципалитет получает с этих земель всего 17 тысяч рублей в год земельного налога, а будет получать 2,7 миллиона. К тому же есть заключение Минсельхоза, что ценности для сельхозобработки участок не представляет.

Александр Разов. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области

Завод вместо поля

Кроме того, по словам Александра Разова, уже есть конкретный инвестор, который пожелал разместить на части этой земли свое производство. Объем инвестиций составит 9 миллиардов рублей, а на созданном предприятии найдут работу около 1000 человек.

- И только налогов получать более 350 миллионов рублей, - посулил Разов.

Руководитель округа добавил, что пока не будет озвучивать имя инвестора, но заметил, что он в стране известен.

Конечно, справедливо назревает вопрос — а как же быть с сельским хозяйством? Этично ли отдавать столь крупные угодья под заводы? Но и на это Александр Разов ответил. По его сведениям, в Собинском округе имеется 43 тысячи гектаров сельхозземель, а под промышленность отдано лишь 1670 гектаров. Кроме того, каждый год власти вводят в оборот другие земли сельхозназначения, которые раньше пустовали.

- Цифры достаточно весомые для нашего округа, что позволяет нам занимать лидирующие места по производству сельхозпродукции, - заключил Разов.

Наконец, он напомнил, что на его территории вдоль трассы М-7 уже существует несколько крупных промышленных предприятий, а также пообещал строительство жилья на 18 гектарах возле села Хрястово — буквально в километре от обсуждаемого участка.

Все эти доводы убедили депутатов, и они единогласно проголосовали за исключение участков общей площадью в 171 гектар из перечня сельхозугодий. Предполагается, что теперь там появится даже не одно предприятие, а будут созданы три многофункциональных индустриальных парка, где станут работать 5500 человек. Правда, даты их создания пока не уточняются.