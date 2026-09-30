Бюджет Владимирской области на ближайшую трехлетку может стать «медицинским»

. Фото: Петр СОКОЛОВ.

В ходе очередного заседания Законодательного Собрания Владимирской области с докладом выступил региональный министр финансов Максим Васенин. Он озвучил исходные данные для составления проекта бюджета на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 годов.

Научная трехлетка

Свою речь главный финансист Владимирской области начал с того, что приоритетами расходов региональной казны на три года будут являться несколько аспектов. Во-первых, это исполнение всех социально значимых обязательств государственной власти, во-вторых, поддержка обороноспособности страны и, наконец, достижение национальных целей, указанных главой государства.

Что до налогов, то тут министр заметил, что регион придерживается принципов предсказуемости и стабильности владимирской налоговой системы. А главной общей задачей бюджетной политики Максим Васенин назвал ограничение размера госдолга.

- Уже с 2028 года планируется значительное сокращение размеров долговой нагрузки, что позволит Владимирской области оставаться в числе одних из лучших субъектов Российской Федерации по этому показателю, - заявил Васенин.

При этом министр финансов обрадовал тем, что в регионе наметились хорошие тенденции.

- Действующая ситуация позволяет планировать доходы областного бюджета с достаточно устойчивым ростом. Этот темп роста нас, в общем-то, на сегодня удовлетворяет. Да, быть может, хотелось бы его еще ускорить, но даже эти показатели говорят, что в целом в экономике Владимирской области наблюдаются такие хорошие, здоровые, позитивные тенденции, - добавил руководитель финансового ведомства.

Оказывается, в ближайшую трехлетку планируется сделать акцент на поддержке наукоемких и высокотехнологичных производств. Максим Васенин назвал это направление расходов новым для региона. Одновременно продолжится привлечение федеральных займов на модернизацию ЖКХ. Это тоже важное направление.

Максим Васенин. Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Ремонт в больнице

Однако еще более важным министр финансов назвал другую сферу жизни.

- С 2027 года принципиально новым приоритетом у нас станет дополнительная поддержка здравоохранения и медицины, - заявил Максим Васенин.

Министр объяснил, что речь идет об укреплении материально-технической базы больниц и поликлиник, включая дополнительные расходы на закупку и ремонт медицинского оборудования. Также продолжат тратить деньги на льготные лекарства. Глава финансового ведомства заметил, что за последний год ситуация с ними улучшилась, но пока еще проблема требует внимания.

Помимо этого, на 2027 год запланировано выделение дополнительных денег на покупку автомобилей «скорой помощи».

И хотя слово «ангиограф» (а их в больницах региона сломалось уже четыре) не прозвучало ни разу, но о них министр упомянул косвенно, отвечая на вопросы депутатов о возможности выделения средств на малые медпункты и амбулатории. Он отметил, что главной задачей является обеспечить ремонт медоборудования там, где это нужно в первую очередь.

- К сожалению, ситуация этого года показала, что нашему Минздраву есть над чем поработать. То есть, эти расходы нами будут оперативно закрываться в следующем году, в том числе, дополнительным финансированием, - резюмировал Васенин.

Примерно об этом же заявил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Игорь Лашманов, который заметил, что в бюджете планируется предусмотреть ассигнования на финансирование затрат «с учетом специфики ремонтных работ медицинского оборудования, стоимости запчастей и их значимости для своевременного восстановления, сохранения, безопасности и работоспособности этого оборудования».

Школьный интернет

Впрочем, несмотря на «медицинский» акцент, не забудут и о других социальных сферах. Например, продолжится проведение капитальных ремонтов школ, детских садов и других учреждений образования. Кроме того, власти Владимирской области намерены финансировать высокоскоростной интернет в школах. Дело в том, что до 2025 года деньги на это выделял федеральный центр, а теперь данный момент ложится на плечи муниципалитетов.

- Мы пока не торопимся спускать это на муниципальный уровень. Постараемся обеспечить финансирование на следующий год за счет областного бюджета, - подчеркнул Максим Васенин.

Игорь Лашманов добавил, что есть и еще несколько важных моментов. Так, существует намерение обеспечить приоритетное финансирование наказов избирателей, которые они дают депутатам областного Заксобрания.

Кроме того, планируется сохранить объем субсидий муниципалитетам на содержание местных дорог общего пользования. Наконец, предлагается продолжать привлекать федеральные средства на модернизацию объектов ЖКХ и переселение владимирцев из аварийного жилья.

Последнее предложение: продумать вопрос о выделении денег на капремонт малоэтажных многоквартирных домов.

Все это основные стороны будущего регионального бюджета. По словам Максима Васенина, уже в октябре пройдут завершающие работы по его формированию, и в середине месяца первый вариант законопроекта о бюджете направят на заключение в Минфин России. После этого, с учетом замечаний, его предстоит рассмотреть и принять депутатам Заксобрания Владимирской области.