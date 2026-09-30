От властей Владимира требуют компенсацию за провал проекта лыжероллерной трассы

. Фото: Виктория СУХОВА.

Во Владимире состоялось предварительное судебное заседание по исковому заявлению, поданному компанией ООО «Строй-Тех» к администрации города Владимира. Именно эта организация по заказу мэрии создала проект лыжероллерной трассы в парке «Дружба», который «зарубили» в региональной Дирекции особо охраняемых природных территорий.

Стоит напомнить, что сдать конечный вариант проекта будущего спортивного объекта, широко анонсированного властями, подрядная организация должна была еще весной текущего года. Но вместо документации на лыжероллерную трассу мэрия Владимира получила приглашение в арбитражный суд. Дело в том, что когда подрядчик дошел до согласований, он наткнулся на непреодолимое препятствие.

Этим препятствием стала Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области, в ведении которой находится природный парк «Дружба», в котором и планировалось строительство.

Ознакомившись с документацией, представители Дирекции ООПТ обнаружили, что он противоречит режиму парка. Для создания трассы пришлось бы вырубить 3623 дерева, в том числе 2339 дубов, составляющих легендарную дубраву, которую закон и охраняет прежде всего.

- На сегодняшний день в том виде, в котором существует проект, реализовать его невозможно, - объяснила руководитель Дирекции ООПТ Владимирской области Ольга Канищева в беседе с «КП-Владимир».

Таким образом, вся работа пензенской компании «Строй-Тех» пошла насмарку. В случившемся подрядчик обвинил мэрию Владимира, которая в общем-то должна была бы с самого начала понимать, что капитальное строительство в особо охраняемой природной зоне запрещено. Это и послужило поводом для подачи иска в арбитраж.

Первое предварительное заседание состоялось 28 сентября. Представители обеих сторон явились в суд, чтобы поддержать каждый свою позицию. Как следует из протокола судебного заседания за подписью судьи Вячеслава Малицкого, от истца поступило ходатайство о приобщении в дело дополнительных документов об уточнении размера исковых требований. Кроме того, подрядчик возражал против отзыва мэрии на иск.

В суде пензенцы поддержали свои требования. Как оказалось, теперь сумма, которую они желают получить от мэрии Владимира, выросла с 4 миллионов 385 тысяч до 4 миллионов 550 тысяч 564 рублей. В эту сумму входят собственно задолженность по контракту в размере 4 миллиона 380 тысяч, 5000 рублей в виде штрафа, а теперь истец попросил взыскать еще и пени с 10 июля по 28 сентября 2026 года в размере 165 тысяч 564 рубля. В свою очередь, представитель горадминистрации против иска возражал и приобщил в дело свой отзыв.

По итогу предварительного заседания подготовка дела была закончена. Суд определил привлечь в качестве третьего лица еще и Управление Федерального казначейства по Владимирской области.

Следующее заседание назначено на 26 октября текущего года.