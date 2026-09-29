Когда дадут тепло: во Владимире опубликован график включения отопления

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Соответствующее постановление глава города Сергей Волков подписал 29 сентября. Предполагается, что сначала подключат социальные объекты, а сразу после этого специалисты займутся включением жилых домов.

Вечером 29 сентября Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» составил график включения отопления в сезоне 2026-2027 годов, по которому будет производиться подача тепла в квартиры. Как следует из этого графика, сроки на этот раз оказались достаточно сжатыми: во всех домах радиаторы должны потеплеть не позднее 4 октября.

График, как и в прежние годы, разделен на две части: в первой содержатся данные о тех домах, что питаются от котельных. Во второй части те МКД, что получают тепло от Владимирской ТЭЦ-2.

Надо сказать, что отдаленные микрорайоны получат отопление одними из первых. Например, на 1-2 октября запланировано включение в Энергетике, Коммунаре, Пиганово, Оргтруде и других территориях.

А вот в военном городке отопление станут подключать позднее — 3-4 октября.

Что касается центральной части Владимира, то здесь разброс большой — даже на одной улице в часть домов тепло может быть подано раньше, а в другие — позже.

График получился очень объемным, и его составители объяснили, что если жители случайно не обнаружат свой дом в списке, то это является технической ошибкой, и в такой ситуации следует ориентироваться на соседние дома.

Власти города попросили жителей обращаться в управляющую компанию либо в ТСЖ в случае, если в квартире после включения отопления окажется холодно слишком долго. Вероятнее всего, причиной такой ситуации являются неполадки на домовых сетях, либо из системы не вышел воздух.

КОНКРЕТНО

Дома, отапливаемые от котельных

1-2 октября

Микрорайон Энергетик:

ул. Садовая д. 13, 15; ул. Северная д. 2, 4, 11, 11-а; ул. Советская, д. 8, ул. Совхозная д.1, 3, 4, 6, 7, 9; ул. Энергетиков, д. 1-а, 3, 3-а, 4-а, 5-а, 9, 23, 25, 27, 27-а, 29, 29-а, 29-б;

Загородный:

ул. Зеленая 53-а, 58, 60, 62, 64, 66, 68; ул. Песочная 2 2-д, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17-а, 19; ул. Судогодское шоссе д. 1, 3-а, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 11-а, 17, 17-а, 17-б, 19, 23, 23-б, 23-г, 25, 25-а, 27, 27-а, 27-ж, 29, 29-а, 29-д, 31, 33, 35, 37, 45, 51-д, 51-г.

Коммунар:

ул. Песочная, д. 1; ул. Центральная, д. 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16; ул. Школьная, д. 2,4; ул. Советская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Пиганово:

ул. Центральная, 2,4, 9.

301 квартал

ул. Василисина, д. 10, 10-а, 10-б, 10-в, 12, 12-а, 12-б, 14, 14-а, 14-б, 16, 18, 18-а, ул. Завадского д. 1, 3, 5, 9-а, 11-а, 13-б; ул. Западная, д. 59; ул. Крайнова, д. 3, 4, 5, 12, 14, 16, 18; ул. Лакина д. 2, 4, 6, 8; проспект Ленина д. 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67-а, 67-б, 68, 69, 71, 71-а; ул. Островского д. 62, 64, 66; ул. Ново-Ямская, д. 79; ул. Солнечная, д. 54; ул. Ставровская, д. 2, 2-а, 2-б, 3, 4-б (административное здание), ул. Чапаева, д. 6;

Оргтруд №1:

ул. Горького, д. 2-б; ул. Новая, д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Октябрьская, д. 10, 16, 18, 24, 25, 27; ул. Строителей, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Оргтруд №2:

ул. Молодежная, д. 1, 3-в, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

Юго-Западный район:

ул. Благонравова, д. 7, 9; ул. Василисина, д. 8, 8-а, 8-б, 18-б, 20, 20-а, 22, 22-а; ул. Верхняя Дуброва, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-а, 18-б, 19, 20, 20-а, 21. 22, 22-а, 22-б,26-а, 26-ж; ул. Завадского, д. 7-а, 9, 9-б, 11, 11-б, 11-в, 13, 15, 15-а; проспект Ленина, д. 67-в;

Коммунальная зона:

ул. Верхняя Дуброва, д. 30, 32, 33, 34, 36, 36-г, 36-ж, 37, 38, 38-а, 38-б, 38-в, 38-д, 39, 41; ул. Нижняя Дуброва, д. 32-а, 34, 37, 37-а, 39, 40, 42, 44, 46, 46-а, 46-б; ул. Тихонравова, д. 9, 11, 13;

ВЗКИ

ул. Баумана, д. 4, 6, 8, 10; ул. Добросельская, д. 190, 190-а, 192, 194, 196, 196-а, 198, 200, 200-а, 202, 204, 206, 208;

722 квартал:

ул. Диктора Левитана, д. 38-а, 39, 42, 49, 51, 51-а, 51-б, 53, 55, 55-а, 57; ул. Сущевская, д. 5-а, 7-а, 13-а, 41-а, 50; Сущевский проезд, д. 1, 2;

Семашко, 4:

ул. Семашко, д. 4;

Веризино:

мкрн. Веризино, ул. Смоленская, д. 3, 3-а, 3-б;

Заклязьменский:

ул. Восточная, д. 1, 3, 3-а, 4, 5, 7, 9; ул. Зеленая, д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16; ул. Лесная, д. 10; ул. Новая, д. 1, 3, 5; ул. Центральная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

2-3 октября

Владгазкомпания:

ул. Нижняя Дуброва, д. 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 21-а;

турбаза Ладога:

ул. Сосновая, д. 3, 6, 7, 8, 9, 10;

Юрьевец:

ул. Институтский городок, д. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 14-а, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Михалькова д. 1, 1-а, 1-б, 1-г, 2, 3, 3-б, 3-в, 4, 5, 5-а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; ул. Ноябрьская, д. 1, 2, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 8-а, 8-б, 9, 9-а, 11, 11-а, 15-а, 15-б; ул. П. Юрьевец 1; Школьный проезд д, 4, 4-а, 8;

Лесной:

пос. Лесной дома 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

ХОЗО УВД:

Московское шоссе, д. 1, 1-б, 3, ул. Благонравова, д. 5;

БМК Энергетик:

ул. Энергетиков, д. 1-б, 2-б, 8-б, 9-б, 10-б, 11-б, 12-б, 14-б;

БМК Юрьевец:

ул. Строительный проезд, д. 3, 5, 7, 9, 11, 11-а;

ПМК-18:

ул. Ноябрьская, д. 105, 107, 107-а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119-а, 119-б, 121, 123, 125. 127-а

РТС

пос. РТС, дома 1, 2, 3, 4, 5;

ул. Белоконской. 16:

ул. Белоконской, 16;

БМК-360

мкрн. Оргтруд, ул. Октябрьская, д.4;

ул. Элеваторная:

ул. Элеваторная, д. 14, 14-а, 14-б, 16, 18, 20-а, 24.

Дома, отапливаемые от ТЭЦ-2

1-2 октября

ТК-638:

ул. Краснознаменная, д. 1, 1-а; ул. Связи, д. 1, 3, 3-а; Электроприборовский проезд, д. 2, 4; ул. Северная, д. 73, 75;

ТК-640:

ул. Батурина, 21; ул. Березина, д. 1, 2, 2-а, 3, 3-а, 5; ул. Горького, д. 32, 34, 38, 40, 44; ул. Зеленая, д. 2, 3, 4, 6; ул. Кирова, д. 12, 13, 14, 14-а, 16, 16-а, 18-а, 20, 21, 22; ул. Краснознаменная, д. 4, ул. Мира, д. 23, 26, 27, 28, 30, 32, 32-б, 34-а; ул. Сакко и Ванцетти, д. 39, 42;

ТК-646:

ул. Строителей, д. 2, 3, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 10-а, 12; ул. Горького, д. 55, 57, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 73-а, 75; ул. Кирова, д. 5, 7, 8, 9, 10; ул. Мира, д. 19, 21;

Т.246/1

ул. Почаевская, д. 2, 2-а, 2-б; ул. Северная, д. 1, 1-б;

ТК-249/1:

ул. Лермонтова, д. 26-б, 26-в, 28-б, 28-в, 30-б, 30-в, 30-г; ул. Почаевская, д. 1; ул. Северная, д. 2, 3, 3-а, 5, 7;

ТК-251л/1:

ул. Труда, д. 1/5, 2/7, 3, 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 10/20, 11, 13, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 17, 18; ул. Мира, д. 74, 76, 78/23, 80/24, 82, 84, 86/11, 90, 92, 94; ул. Лермонтова, д. 13, 17/9, 19, 21, 21-б, 22; ул. Усти-на-Лабе, д. 20, 22; ул. Грибоедова, д. 1, 3, 6/88, 9; ул. Каманина, д. 4, 10/18; ул. Хирурга Орлова, д. 2, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 18;

ТК-253пр/1:

ул. 1-я Пионерская, ул. Северная, д. 15, 15-а, 18-а; ул. Усти-на-Лабе, д. 23, 25, 27, 27-а, 29/18, 31, 31-а, 33;

ТК-253л/1:

ул. 1-я Пионерская, д. 55, 55-а, 57; ул. Мира, д. 51; ул. Усти-на-Лабе, д. 21/53;

ТК-255пр/1:

ул. Северная, д. 19, 21, 22, 24, 25, 26, 26-а, 28, 30, 32, 34, 34-а, 36, 36-а, 38/2; ул. 1-я Пионерская, д. 76, 76-а, 78,; 2-й Почаевский проезд, д. 4; ул. Крупской, д. 1/70, 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 7, 8, 9, 11/19; ул. Полины Осипенко, д. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 33; ул. Почаевская, д. 20, 21, 21-а, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26, 30; ул. Фейгина, д. 11/74, 13, 13-а, 15, 17, 18/72, 19, 20, 21, 22, 23/23, 23-а, 24, 26, 28;

ТК-255л/1

ул. Суздальская, д. 7-а, 9, 24; ул. Мира, д. 38, 40, 42, 44/9, 46/12, 47, 49, 70, 72; ул. Фейгина, д. 1, 2/20, 6/25, 8/26, 9, 10, 16; ул. Каманина, д. 14, 18, 22, 24, 26, 28, 31, 35, 37; ул. Михайловская, д. 4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Полины Осипенко, д. 4, 9, 10, 11, 12, 15; ул. Труда, д. 19, 20, 21, 23, 24, 27, 30/7, 32, 36, 38; ул. Усти-на-Лабе, д. 11. 13/19, 15, 17; ул. 1-я Пионерская, д. 59;

ТК-257/1:

ул. Мира, д. 45; ул. Полины Осипенко, д. 14/43, 21;

ТК-258пр/1:

ул. 1-я Пионерская, д. 80, 80-а, 82, 82-а, 86, 86-а, 88, 88-в, 90-а; ул. Полины Осипенко, д. 23-а, 25-а, 27, 28; ул. Северная, д. 35\29, 37, 37-а, 39, 41, 43-а, 45-а, 49, 53, 53-а;

ТК-258л/1:

ул. Полины Осипенко, д. 17; ул. 1-я Пионерская, д. 61, 61-а, 63, 65, 67; ул. Мира, д. 37, 37-а, 39, 41;

Т.272/1:

ул. 1-яПионерская, д. 88-г;

Т.289/1:

ул. Северная, д. 55;

Т.370/1:

ул. Кирова, д. 17, 19; ул. Краснознаменная, д. 5, 8, 8-а, 10; ул. Модорова, д. 3, 4, 5, 6, 8;

Т.420/1:

ул. 1-й Коллективный проезд, д. 5-а, 6, 6-а, 7; ул. Асаткина, д. 32, 34, 36; ул. Горького, д. 48, 52, 52-а, 56, 58, 58-а, 60; ул. Северная, д. 79, 81, 83; Электроприборовский проезд, д. 3, 3-а, 5, 7, 7-а, 9/77;

ТК-507л/1:

2-й Коллективный проезд, д. 1, 2, 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 6, 6-а; ул. Асаткина, д. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28Ю, 29, 30, 31; ул. Горького, д. 64/8, 66, 68, 70; ул. Никитина, д. 1/52, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6; ул. Тракторная, д. 48, 50, 54, 56, 58, 60;

ТК-512/1:

ул. Тракторная, д. 38, 40; ул. 850-летия, д. 2; ул. Молодежная, д. 3, 5, 10; ул. Асаткина, д. 1, 2, 3/8, 5, 7; ул. Гастелло, д. 4;

Т.705/1:

ул. Кулибина, д. 10

ТК-800/1:

ул. Гастелло, д. 1, 3, 7, 7-а, 17; ул. Горького, д. 84, 86, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 113, 113-б, 115, 125, 129, 131; ул. Народная, д. 1-а, 8, 16; ул. Тракторная, д. 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 3, 3-б, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9, 9-б, 10, 11, 12, 13, 14, 15; проспект Строителей, д. 1, 2;

ТК-518пр/1, ТК-518л/1:

ул. Асаткина, д. 2-а, 2-б, 4/6, 6, 8; ул. Горького, д. 72, 74, 76, 78, 80, 82; ул. Гастелло, д. 2; ул. Молодежная, д.1, 2, 4; ул. 850-летия, д. 3, 4, 4-а, 4-б, 5, 6, 7;

ТК-520/1, ТК-523/1, ТК-521/1:

ул. Студенческая, д. 6-д; ул. Горького, д. 81, 85, 85-а, 85-б 89, 91,93;

ТК-526/1:

ул. Белоконской, д. 6, 8, 8-а, 10, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 18, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 25; ул. Луговая, д. 20; ул. Лакина, д. 1, 3; проспект Строителей, д. 2-а;

ТК-281пр/ПР:

ул. 1-я Пинерская, д. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; ул. Лермонтова, д. 26, 28, 28-а, 28-г, 30, 30-а; ул. Северная, д. 9-б;

ТК-281л/ПЗ:

ул. 1-я Пионерская, д. 64; ул. Северная, д. 11, 13; ул. Лермонтова, д. 37, 39; Северный проезд, д. 2, 3, 4, 5, 5-а, 6;

ТК-285пр/ПЗ:

ул. Лермонтова, д. 34, 34-а, 36, 38, 40, 42, 44, 44-а; ул. Северная, д. 4, 4-а, 10/32; ул. Почаевская, д. 10, 13, 16-а, 17-а;

ТК-285л/ПЗ, ТК-286/ПЗ:

ул. Лермонтова, д. 41, 43, 45; ул. Северная, д. 12, 14; ул. Усти-на-Лабе, д. 32/16, 34, 34-а;

Т.286а/ПЗ:

ул. Почаевская, д. 3, 5, 7, 10-а, 18, 19, 20-а; ул. Усти-на-Лабе, д. 36;

Т.56/В, Т.66/В, Т.92/В:

ул. 194 км, д. 5; ул. Большая Нижегородская, д. 90, 90-а, 100, 104; ул. Добросельская, д. 2-в, 4, 6;

ТК-30/В:

Красносельский проезд, д. 15; л. Большая Нижегородская, д. 117, 119, 121; ул. Суворова, д. 11; Добросельский проезд, д. 2, 4; ул. Жуковского, д. 2, 8, 8-а, 8-б, 8-д, 29; ул. Юбилейная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12;

Т.37/В, Т.41/В, Т.33/В:

ул. Добросельская, д. 161, 161-а, 161-б, 163, 165, 165-а, 165-б, 167, 167-а, 167-б, 169, 171, 173; ул. Суворова, д.1, 1-а, 3, 3-а, 5, 7, 9, 9-а, 2, 2-а, 4, 6;

ТК-43/В:

ул. Восточная, д. 80, 80-а, 80-б; ул. Суворова, д. 8; Суздальский проспект, д. 3, 5, 7; ул. Юбилейная, д. 14, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

ТК-44/В:

ул. Добросельская, д. 175, 177; Суздальский проспект, д. 2, 4;

Т.48/В:

ул. Юбилейная, д. 3, 5, 7, 9, 11-а, 15; Суздальский проспект, д. 9-а, 9-б, 9-г, 11-д; ул. Соколова-Соколенка, д. 6-б, 6-в;

ТК-55л/В:

ул. Комиссарова, д. 11, 13, 17; ул. Соколова-Соколенка, д. 30; Суздальский проспект, д. 15, 15-а, 17, 17-а, 17-б, 21, 21-а, 25, 27, 29, 31, 35;

ТК-55пр/В:

ул. Растопчина, д. 49-б, 53, 53-а, 53-б, 55, 55-а, 57, 59, 61, 61-а, 61-б; Суздальский проспект, д. 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26-а; ул. Комиссарова, д. 19, 21, 23, 23-а, 25, 33, 35, 35-а, 37, 37-а;

ТК-59/В:

Суздальский проспект, д. 6; ул. Юбилейная, д. 36, 38-а, 38, 40;

ТК-3а/В, ТК-63/В, ТК-61/В:

ул. Добросельская,д. 197-б, 205, 207, 207-а, 209, 209-а, 211, 211-а, 213, 215 193, 193-б, 193-г, 195, 195-а, 195-б, 195-в, 199-а, 201-б, 183, 185, 185-а, 189, 189-а, 191, 191-б; ул. Егорова, д. 1-а, 2, 4, 6, 8; ул. Юбилейная, д. 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 76-а, 78, 42, 46, 46-а, 50;

ТК-6а/В:

ул. Егорова, д. 9, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 12, 14, 16, 16-а; ул. Комиссарова, д. 41, 43, 47, 49, 51, 59, 61, 63, 67, 69, 69-а; ул. Растопчина, д. 1, 1-г, 3, 3-а, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 33-а, 33-в, 35, 37, 39, 39-а, 39-б, 39-в, 41, 41-а, 43, 45, 45-а, 45-б, 47, 49-а, 51;

2-3 октября:

ТК-191/2, Т.120/2:

ул. Вокзальная, д. 9, 11, 13,15-а, 15-б, 16-а, 23, 65, 67, 69, 71; ул. Карла Маркса, д. 16; Лыбедский проезд, д. 1, 4; ул. Рабочая, д. 4, 4-а, 13, 18; ул. Рабочий спуск, д. 3/29; ул. Большая Нижегородская, д. 32, 34, 36, 50, 73, 73-а; ул. Большая Московская, д. 88, 90-а, 100; ул. Урицкого, д. 26, 30-а, 30-б

Т.219/2, Т.194/2:

ул. Усти-на-Лабе, д. 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 1, 8, 14, 16; ул. Варварка, д. 18; ул. Большая Нижегородская, д. 63-в; ул. Луначарского, д. 37-а, 39, 41, 43; ул. Каманина, д. 5; ул. Лермонтова, д. 11-а;

Т.238/2:

ул. Усти-на-Лабе, д. 5, 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 7, 7-а, 7-б; ул. Луначарского, д. 23, 25, 27, 29, 31, 31-а, 33, 35, 37, 37-б; ул. Суздальская, д. 2, 2-а, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г; ул. Каманина, д. 27, 29/16; ул. Михайловская, д. 28, 28-а, 30, 32, 34, 36, 51, 53, 55, 57, 59, 59-а; ул. Полины Осипенко, д. 1, 1-а, 2, 3, 5;

Т.258/2, Т.275/2:

ул. Большая Нижегородская, д. 1-а, 27, 29, 29-а, 33, 33-б; Варваринский проезд, 3;

Т.289а/3:

ул. Батурина, д. 1-а; ул. Большая Московская, д. 37, 43-а, 53, 55, 63, 69, 71-а, 75-б; ул. Гагарина, д. 8, 10, 12; ул. Чехова, д. 2, 4; ул. Подбельского, д. 6, 12, 14, 16, 19; ул. Кремлевская, д. 4, 10, 12; ул. Воровского, д. 6, 8-а; ул. Музейная, д. 4-а; ул. Осьмова, д. 2, 4; Ерофеевский спуск, д. 3; ул. Комсомольская, д 12;

ТК-54пр/2:

ул. Михайловская, д. 8-а; ул. Сакко и Ванцетти, д. 64, 64-а;

ТК-54л/2, ТК-58/2, ТК-294/2, Т.289/2:

ул. Луначарского, д. 18, 24; 3-а; 19, 28; 28-а;

ТК-74/2:

ул. Княгининская, д. 6-а, 7-в; ул. Ильича, д. 7-б, 9, 11, 13, 14; ул. Княгинин Монастырб, д. 17, 21, 22;

ТК-94/2:

ул. Стрелецкая, д. 36-а;

ТК-93а/2:

ул. Стрелецкая, д. 30-а, 32;

ТК-112/2:

ул. Диктора Левитана, д. 1, 1-а, 3, 3-б, 3-в, 4-а, 5-а, 26, 29, 31, 33; ул. Красноармейская, д. 22, 24, 24-а, 26, 30-а, 32, 37; ул. Доватора, д. 2, 3, 3-а; проспект Ленина, д. 2, 3, 5, 7, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 25-а, 27, 27-а, 27-б; ул. Офицерская, д. 1, 3, 5/26, 8; Октябрьский военный городок, д. 7, 7-а, 2, 22, 23, 24,25, 35,120, 121, 122, 123, 129; ул. Пичугина, д. ½, 3, 12, 12-а, 14; ул. Лесная, д. 2, 9/9; ул. Разина, д. 1, 2-а, 3, 4, 5, 7, 7-а, 7-б, 11, 12, 12-а; ул. Студеная Гора, д. 7, 8, 10, 34-а; ул. Садовая, д. 10, 11-а, 15, 17; ул. Сущевская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 7, 7-а, 13-а; ул. Пичугина, д. 7, 8, 9, 11, ул. Дворянская, д. 13, 15;

ТК-113/2:

ул. 9-го Января, д. 1, 3, 4-а; ул. МОПРа, д. 12, 12-а, 13, 14-а, 15; ул. Казарменная, д. 5, 5-а;

ТК-116/2:

ул. 9-го Января, д. 1-а, 2; ул. Ломоносова, д. 1; ул. Пичигуни, д. 11-а, 11-б, 13;

ТК-118/2:

ул. Казарменная, д. 7, 9, 9-а;

ТК-123л/2:

ул. Ново-Ямская, д. 2, 2-а, 4; Ново-Ямской переулок, д. 2, 4-б, 6, 6-а; проспект Ленина, д. 20, 20-а, 22, 24, 26, 28, 28-а;

Т.125а/2:

ул. Ново-Ямская, д. 6, 8;

Т.127пр/2:

ул. Глинки, д.2; ул. Ново-Ямская, д. 8, 10, 12;

Т.127л/2:

ул. Глинки, д. 5/1; проспект Ленина, д. 30; ул. Мусоргского, д. 8; ул. Чайковского, д. 2, 4/12;

ТК-3/ЮЗ:

проспект Ленина, д. 32, 34, 38, 40; ул. Ново-Ямская, д. 17, 17-а, 19;

ТК-5/ЮЗ:

ул. Стасова, д. 1/36, 3, 3/1, 5, 5/2, 7, 7/29;

ТК-7/ЮЗ:

проспект Ленина, д. 42;

ТК-8/ЮЗ:

ул. Ново-Ямская, д. 21, 21-а, 23, 23-а, 25, 27, 29, 29-а, 31, 31-а, проспект Ленина, 44;

ТК-12/ЮЗ:

ул. Диктора Левитана, д. 4-г; проспект Ленина, д. 35, 35-а, 35-б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47-а, 49, 51; ул. Разина, д. 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

ТК-14/ЮЗ:

ул. Разина, д. 31, 33; ул. Чапаева, д. 3, 5; ул. Западная, д. 60;

ТК-16/ЮЗ:

ул. Чапаева, д. 8, 80-а;

ТК-17/ЮЗ:

ул. Солнечная, д. 52;

ТК-25/ЮЗ:

ул. Верхняя Дуброва, д. 23, 25, 26-г, 27, 28, 28-а, 28-б, 28-в, 29, 31, ул. Нижняя Дуброва, д. 26, 28, 30, 32; ул. Василисина, д. 15, 17;

ТК-26/ЮЗ:

ул. Василисина, д. 4, 4-а, 6;

ТК-26а/ЮЗ:

ул. Сперанского, д. 1;

ТК-27/ЮЗ:

ул. Василисина, д. 1, 3, 5, 7, 9, 9-а, 11, 13, 13-а; ул. Нижняя Дуброва, д. 20, 22, 24; ул. Пугачева, д. 62, 60-а;

ТК-28/ЮЗ:

ул. Верхняя Дуброва, д. 43; ул. Нижняя Дуброва, д. 1, 3, 3-а, 5, 7, 9, 11, 11-а, 13-а, 13-б, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Фатьянова, д. 2, 2-а, 4, 6,8, 10, 12, 16, 18, 18-а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27-а, 28; ул. Тихомирова, д. 10. 12, 3, 3-а, 4, 6, 8;

ТК-533пр/1:

проспект Строителей, д. 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 12, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 18, 18-а;

ТК533л/1:

проспект Строителей, д. 7-б, 7-в, 7-г;

ТК-535/1:

проспект Строителей, д. 22, ул. Чернышевского, д.3;

Т.540/1, Т.545/1:

проспект Строителей, д. 24, 24-а, 24-б, 26, 26-а, 26-б, 28, 28-а, 30, 30-а, 30-в, 32, 32-а, 34-а, 34, 34-б, 34-в, 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 44, 44-а, 44-б, 44-г; ул. Лакина, д. 129, 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 131, 133, 133-а, 135, 137, 137-а, 137-б, 139, 139-а, 139-б, 139-в, 141, 141-а, 141-б, 141-в, 141-г, 143, 143-а, 147-а, 147-б;

Т.534/1:

проспект Строителей, д. 13, 13-а, 13-б, 13-г, 13-д, 13-д/2, 15, 15-б, 17, 19; ул. Университетская, д. 10, 12, 8, 8-а; Перекопский военный городок, д. 33;

Т.547/1:

ул. Балакирева, д. 43, 43-а, 43-б, 43-в, 43-г, 45, 45-а, 47, 47-а, 49, 51, 51-б, 53, 55, 57; ул. Лакина, д. 145, 147, 149, 149-а, 151, 153, 153-а, 155, 155-а, 155-б, 157, 157-б, 159 159-а, 161, 163, 165; проспект Строителей, д. 46, 46-а, 46-б,46-в;

ТК-548/1:

проспект Строителей, д. 21, 23, 25, 27; ул. Красноармейская, д. 49;

ТК-554пр/1:

ул. Чайковского, д. 25-а;

ТК-544л/1:

ул. Чайковского, д. 42, 44, 44-а, 44-б, 46, 46-а, 48, 50, 50-а, 52; ул. Красноармейская, д. 42, 44, 46;

ТК-556/1:

ул. Балакирева, д. 25, 25-а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37-а, 37-б, 37-в, 37-г, 39, 41-а, 43-д, 57-а; ул. Лакина, д. 167, 167-а, 171, 171-а, 171-б, 173, 173-а, 177, 185, 187, 187-а, 189, 191, 191-а, 191-б, 193, 195; ул. Сурикова, д. 14, 16, 16-а, 16-б, 18, 20, 22, 24, 26;

ТК-558/1:

ул. Балакирева, д. 26-а, 28-а; ул. Стасова, д. 31, 36, 36-а, 38, 40, 40-а, 42, 44/11; ул. Сурикова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12/26; ул. Чайковского, д. 1, 3, 5, 7, 9, 21;

ТК-560/1:

ул. Чайковского, д.40, 40-б;

ТК-562пр/1:

ул. Алябьева, д. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11/24, 12/263-а, 13, 13-а, 14/13, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21,23, 23-а, 25; ул. Балакирева, д. 22, 24; ул. Даргомыжского, д. 4, 6, 8, 10/20, 1, 5, 18, 20; ул. Стасова, д. 11, 15/12, 19/11, 22, 23, 25, 28, 30; ул. Сурикова, д. 1, 3, 5, 11/32, 15, 17, 19; ул. Чайковского, д. 9, 11, 13/1, 15/2, 17, 19/1;

ТК-562л/1, ТК-566/1, ТК-568/1, ТК-569пр/1:

ул. Чайковского, д. 32, 34, 34-а, 36, 38, 38-а; 26, 28, 30, 32-а, 36-а, 38-в, 38-г, 5, 10/11, 12/22; ул. Бобкова, д. 1, 1-а, 3, 3-а, 5, 7, 8; ул. Ново-Ямская, д. 26, 28, 30, 32, 3, 7, 9, 16, 18, 22;

Т.29ТВ/СВ, Т.113/СВ:

ул. Большая Нижегородская, д. 95, 97-а, 99, 99-а, 101, 101-а, 105, 105-а, 105-в, 105-г, 105-д, 109-а; ул. Погодина, д.3;

ТК-188пр/СВ:

ул. Жуковского, д. 18, 20, 20-а, 22; ул. Комиссарова, д. 2, 2-а, 4, 4-б, 6-а, 8; ул. Соколова-Соколенка, д. 3, 3-б, 5, 5-а, 5-б, 7, 7-а, 9, 9-а, 11;

ТК-189/СВ:

ул. Безыменского, д. 10, 10-а, 10-б, 12, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 18, 18-а, 18-б, 20, 22, 22-а, 26; 26-а, 11, 13, 13-а, 13-б, 15, 17-а, 19, 21, 21-а, 21-б, 23; ул. Куйбышева, д. 36, 36-а, 40, 42, 46, 46-а, 48, 52. 52-а, 54, 58; ул. Соколова-Соколенка, д. 17, 17-а, 17-б, 19, 19-а, 19-б, 19-в, 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 27, 29;

ТК-189а/СВ, ТК-191л/СВ, ТК-191пр/СВ, ТК192/СВ, ТК-193пр/СВ, ТК-193л/СВ, ТК-194/СВ, ТК 197/СВ:

ул. Безыменского, д. 1, 1-а, 3, 5, 5-а, 5-б, 7, 9-а, 9-б, 9-в, 9-д, 11-а, 11-б, 2, 4, 4-а, 6-а, 6-б, 8; ул. Комиссарова, д. 1, 1-а, 1-б, 1-г, 3-а, 3-б, 6, 10/13, 10-а, 12-а, 14, 7, 9, 18, 22, 26, 28; ул. Соколова-Соколенка: 11-б, 4, 6, 6-а, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 24-б, 26, 28, 31; Суздальский проспект, д. 11-а, 13, 13-а;

С 3 по 4 октября

ТК-649/ОП:

Октябрьский проспект, д. 25, 27, 41, 41-б, 42, 43, 43-а, 44, 45, 45-а, 45-б, 46; ул. Горького, д. 77, 77-а, 79-а; ул. Студенческая, д. 1, 1-а, 2, 2-а, 3/12, 4, 4-а, 6, 10, 10-а, 10-б, 12, 14, 18-а; ул. Токарева, д. 1-г, 2, 4, 6, 8, 10;

ТК-670/ОП:

ул. Сакко и Ванцетти, д. 23, 23-б, ул. Горького, д. 27; ул.Кирова, д. 1, 1-а, 3, 8-а; ул. Мира, д. 17, 17-а, 22, 22-а;

ТК-684/ОП:

ул. Никитская, д. 23, 25; Октябрьский проспект, д. 16, 16-а;

ТК-686пр/ОП:

ул. Большие Ременники, д. 13, 17-а, 18; Октябрьский проспект, д. 11-а, ул. Семашко, д. 13, 16, 20; ул. Стрелецкая, д. 1, 3, 27-а, 27-б;

ТК-686л/ОП:

ул. Малые Ременники, д. 11, 11-а;

ТК-687/ОП:

Октябрьский простект, д. 12; ул. Малые Ременники, д. 9;

ТК-690пр/ОП:

ул. Большие Ременники, д. 2-а; ул. Дворянская, д. 5/1;

ТК-690л/ОП:

ул. Большая Московская, д. 9; ул. Никитская, д.1; Октябрьский проспект, д. 4;

ТК-693л/ОП:

ул. Георгиевская, д. 9; ул. Большая Московская, д. 4, 26;

Т.3/ВГ:

ул. Красноармейская, д. 43; Помпецкий переулок, д. 1; ул. Стрелецкая; Стрелецкий городок, д. 1, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 63;

ТК-5/ВГ:

ул. Мира, д. 4-а, 4-б, 6;

ТК-6/ВГ, ТК-6А/ВГ, ТК-7/ВГ, Т.8-1/ВГ, Т.8/ВГ:

ул. Перекопский военный городок, д. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,19, 20, 21, 27; 22, 28, 30, 31; ул. Красноармейская, д. 45, 45-а, 47, 47-а, 47-в; Стрелецкий городок, д. 57, 60;

Т.8а/ВГ, Т.8б/ВГ, Т.10/ВГ, Т.11/ВГ:

ул. Мира, д. 2, 2-в, 2-г, 2-д, 4, 4-в, 6-б; ул. Университетская, д. 11, 9, 7, 5.