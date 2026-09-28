Во Владимире сократилась пробка из Юрьевца в центр города

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

В первых числах сентября автомобилистов Владимира ожидал сюрприз: отныне с крайней правой полосы Пекинки в сторону Юрьевца, что возле магазина «Автодом», проехать прямо оказалось нельзя. Выяснилось, что федеральные дорожники внесли в схему движения серьезные коррективы.

Эксперимент

Правую полосу, которую раньше использовали для поворота к магазинам «Автодом», «Метро» и «Лента», а также для проезда прямо в микрорайон Юрьевец, в одночасье превратили в чисто поворотный вариант.

Как оказалось, вставшие в нее водители имеют право либо повернуть направо, либо проехать налево — движение прямо теперь по ней запрещено. Одновременно бывшую левую полосу отдали встречному потоку, у которого благодаря такому маневру ширина проезжей части расширилась.

Нужно ли говорить, что столь серьезное изменение привело к немалой путанице и разногласиям среди автолюбителей. Пока одни ругали товарищей по рулю за невнимательность и попытки повернуть налево из середины, другие наоборот хвалили нововведение.

В ФКУ Упрдор «Россия», ведающем трассами Р-132 «Золотое кольцо» и М-7 «Волга» на территории Владимирской области, объяснили, что эти новшества сделаны с целью увеличить пропускную способность участка. Пожалуй, каждый владимирский водитель хоть раз стоял в большой пробке, которая скапливалась со стороны Юрьевца в центр города в пиковые часы.

Однако дорожники заметили, что вовсе не намерены ставить людей перед фактом — если схема себя не оправдает, они пообещали вернуть все обратно. Поэтому в конце месяца мы выяснили, как зарекомендовал себя новый формат движения на выезде из города.

Пропускная способность

В отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру рассказали, что никаких серьезных происшествий с момента внедрения изменений на этом участке не случилось. При этом в ГАИ добавили, что в ближайшее время там решено поставить осевые ограждения — отбойники. После этого даже те водители, которые еще не поняли ситуацию, должны перестать путаться.

В свою очередь, в администрации города Владимира, по согласованию с которой вносились изменения, признались, что в первые несколько дней действительно получали немало жалоб от водителей, хотя в сущности жаловаться нужно было в Упрдор.

- На тот момент было много негативных моментов, но сейчас жалобы прекратились, - резюмировала официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

В самом Упрдор «Россия» рассказали, что в направлении из Москвы во Владимир после изменений отмечается снижение времени в пути приблизительно на 15 минут. Впрочем, когда водители не соблюдают предписания новых дорожных знаков, пропускная способность перекрестка и скорость потока ожидаемо снижается.

- В целом движение на указанном участке осуществляется в штатном режиме. Новую схему движения в настоящий момент считаем оптимальной, но ежедневно продолжается мониторинг текущей дорожной обстановки, - заключила официальный представитель ведомства Юлия Кравченко.

Так что теперь все останется, как есть. По крайней мере, на ближайшее будущее. А водителям, которые еще не привыкли, стоит быть внимательнее и учитывать требования дорожных знаков.