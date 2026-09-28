Во Владимире вновь перенесли окончание строительства инфекционного корпуса ОКБ

Фото: Правительство Владимирской области

Контракт на строительство инфекционного корпуса Областной клинической больницы был заключен еще в конце 2021 года. На тот момент он назывался ковидным госпиталем. Однако коронавирус давно прошел, а возведение здания больницы до сих пор не закончили.

Изначально ковидный госпиталь должен был стать самостоятельным медицинским учреждением, но со временем власти решили, что он будет частью ОКБ. Завершить строительство должны были гораздо быстрее, но что-то пошло не так, и возведение «инфекционки» забуксовало.

Впрочем, нельзя сказать, что корпус не строят — на сайте госзакупок России систематически появляются тендеры на поставку то мебели, то оборудования для нужд будущего подразделения областной больницы. Последнее — о поставке мебели на 13 миллионов рублей — было размещено 24 сентября. Кстати, стоимость работ по строительству сейчас оценивается в 3 миллиарда 944 миллиона 132 тысячи рублей.

Все это время руководство области и регионального Минздрава периодически заявляли новые даты открытия — сперва звучал 2024 год, затем 2025. Так, в ноябре 2025 года тогдашний и.о. министра здравоохранения Владимирской области Тамара Томаева озвучила радужные планы: открыть корпус в 2026 году. Томаева рассказала, что во Владимирскую область приезжала делегация из федерального НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России во главе с профессором Батарбеком Малиевым.

- Он было ошеломлен тем, какая замечательная больница в ближайшее время будет у нас открыта. Более того, если ее удастся открыть к началу 2026 года, мы станем лучшими в стране по инфекционному профилю, - рисовала тогда оптимистичные картины и.о. министра областного здравоохранения.

Увы, Тамара Томаева покинула регион, а «инфекционку» так и не достроили. В последний раз датой ее открытия обозначили 20 сентября, произошло это 1 июля текущего года, когда было заключено очередное дополнительное соглашение. Однако уже 17 сентября, за три дня до возможного окончания строительства, срок в очередной раз перенесли.

Как следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, теперь инфекционный корпус ОКБ должны достроить до 30 декабря 2026 года.

Дополнительное соглашение заключено между ГБУ «Служба единого заказчика Владимирской области в лице директора Максима Грошева и подрядчиком - АО «Строительный Холдинг Тезис», от имени которого выступил генеральный директор общества Игорь Шахов. Увы, конкретные причины очередного переноса сроков не называются. Таким образом, первые больные в новый инфекционный корпус могут поступить еще не скоро.