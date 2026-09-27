Владимирцам рассказали, кто получит компенсацию на оплату услуг ЖКХ

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В преддверии октябрьского повышения платы за коммунальные услуги заместитель министра социальной защиты населения Владимирской области Светлана Дурманова объяснила, кто может рассчитывать на некоторые послабления.

Льгота

По словам Светланы Дурмановой, в регионе предусмотрено два вида поддержки. В первом случае речь идет о компенсации на оплату коммунальных услуг, во втором — о жилищной субсидии.

Что касается компенсации, то ее ежемесячно получают люди, имеющие льготные категории. К их числу относятся ветераны войны, инвалиды, жители блокадного Ленинграда, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, ветераны труда, труженики тыла, а также реабилитированные граждане и многодетные семьи.

- Ежемесячная денежная компенсация по оплате коммунальных услуг составляет 50 процентов, - уточнила заместитель министра.

Компенсацию можно получить на основании заявления, а назначают ее на все время, пока человек или семья обладает льготным статусом. Правда, есть один нюанс. Так, при расчете размера льготы специалисты учтут нормативы потребления коммунальных услуг и нормы площади жилья.

- То есть, если семья платит за жилищно-коммунальные услуги 6000 рублей, нельзя сказать, что она получит в качестве компенсации именно 3000 рублей, - уточнила Светлана Дурманова.

Что касается октябрьского повышения, то владимирским льготникам переживать не нужно: компенсация вырастет вслед за увеличением расходов. Однако важно оплачивать коммуналку регулярно и полностью. Дело в том, что специалисты соцзащиты отслеживают затраты гражданина, и если же есть долги по ЖКХ, выплату компенсации приостановят до тех пор, пока человек полностью не расплатится.

Светлана Дурманова Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Ограничение факта»

Второй вид помощи — жилищная субсидия. Замминистра региональной соцзащиты населения объяснила, что эта мера может коснуться буквально любого жителя Владимирской области.

- Ее могут получать любые граждане, которые в момент обращения находятся в трудной жизненной ситуации, когда расходы не позволяют нести бремя оплаты в полном объеме, - рассказала Светлана Дурманова.

На субсидию могут рассчитывать люди или семьи, которые тратят на коммуналку более 22 процентов доходов. Для одиноких не работающих пенсионеров эта цифра чуть ниже — 18 процентов. Заявление на получение субсидии можно подать через портал госуслуг, либо в МФЦ или непосредственно в отделе социальной защиты населения. Все необходимые сведения специалисты получат сами. Подтверждение происходит раз в полгода автоматически.

Расчет производится по особым формулам, причем учитываются как отопительный, так и летний сезоны, количество членов семьи и так далее. Причем в каждом муниципалитете размер субсидии разный.

После расчета специалисты сравнивают полученную сумму с фактической оплатой услуг ЖКХ за предыдущий месяц.

- Предположим, размер субсидии с учетом всех позиций у конкретной семьи вышел 7000 рублей. При этом по последним квитанциям мы видим, что в предыдущем месяце семья оплатила все свои услуги и уложилась в 5500 рублей. Соответственно, субсидия не может назначаться в большем размере и будет назначено 5500 рублей. Это называется «ограничение факта», - объяснила Светлана Дурманова.

Для сравнения: во Владимирской области жилищную субсидию получают 33000 семей, и 4500 из них ограничены фактом. Именно по ним в первую очередь ударит повышение тарифов. Однако с учетом оставшегося «запаса» повышение станут учитывать при последующих выплатах.

Кстати, средний размер жилищной субсидии в регионе составляет 2755 рублей.

- А поскольку расходы граждан на коммунальные услуги увеличатся, у нас будет новый прирост получателей субсидии, - резюмировала Светлана Дурманова.