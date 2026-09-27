Во Владимире на перекрестке с «лунными человечками» не случилось ни одного ДТП

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще 18 июня на одном из крупнейших перекрестков Владимира — на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира возле здания регионального правительства изменилась схема движения.

С этой даты решено было полностью отказаться от пешеходной фазы, и разделить ее время на четыре автомобильные стороны. Как известно, транспорт на этом перекрестке проезжает по очереди: каждое из четырех направлений едет отдельно против часовой стрелки. Пятой фазой был интервал для пешеходов, но как раз его и убрали. По задумке, это дало водителям возможность стоять не по 180, а уже по 150 секунд.

Что до пешеходов, то им предложили переходить улицу одновременно с теми машинами, которым разрешен поворот направо. Специально для этого со всех четырех сторон установили особые светофоры с изображением пешеходов и стрелочкой. Они загораются бело-лунным цветом, за что среди водителей получили название «лунные человечки». Задача этих светофоров — предупреждать шоферов, что их фаза пересекается с пешими участниками движения.

Светофор с «лунным человечком» на перекрестке улицы Мира и Октябрьского проспекта Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед началом работы этой системы было немало опасений, что на перекрестке начнутся постоянные ДТП с участием пешеходов. Ведь не все водители сразу могут понять, что им показывает новый светофор — его ввели в ПДД сравнительно недавно, а во Владимире подобные «лунные человечки» до недавних пор и вовсе стояли всего в паре мест.

Однако спустя три месяца в отделе Госавтоинспекции Владимира отметили, что никаких происшествий с людьми на этом пересечении не случилось.

- Никакого негатива мы не видели: обращений не поступало, ДТП не фиксировалось, - рассказали в ГАИ.

Вместе с тем говорить о кардинальных изменениях не приходится. Другой наш источник в Госавтоинспекции добавил, что свою функцию новая схема движения выполняет недостаточно эффективно. Все дело в том, что светофоры пришлось регулировать так, чтобы первые 10 секунд пешеходы по-старинке шли отдельно от автомобилей. Затем, спустя какое-то время, пешеходам загорается «красный», а зеленая стрелка для машин продолжает гореть.

- Какой же резон был совмещать эти фазы? - задался вопросом собеседник.

Тем не менее, в горадминистрации Владимира заявили, что возвращаться к старой схеме не намерены.

- На данный момент нет решения о возвращении назад старых светофорных объектов, все остается, как есть, - отметила официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

В мэрии напомнили, что подобные схемы действуют уже в нескольких городах России, и эта практика становится все шире. Во Владимире подобные светофоры тоже продолжают появляться. Например, недавно совмещенную фазу сделали на пересечении улицы Усти-на-Лабе и Лыбедской магистрали. Очевидно, это будет не последний «лунный человечек» на территории областного центра.