Во Владимире в Свято-Георгиевском храме читают лекции по истории

Двор Свято-Георгиевского храма во время праздника. Фото: Молодежный отдел Владимирской епархии

На днях Свято-Георгиевский храм, что находится на пешеходной улице Георгиевской, отметил 20-летие передачи Русской православной церкви и возрождения общины. Как рассказали во Владимирской епархии, сейчас здесь ведется, помимо прочего, активная просветительская работа.

Этот храм в 1129 году основал князь Юрий Долгорукий на месте, где стоял его княжеский двор. Сейчас он является уникальным памятником архитектуры и лишь 20 лет назад был возвращен церкви.

Теперь же Свято-Георгиевский храм имеет множество прихожан разного возраста. К тому же здесь расположился молодежный отдел Владимирской епархии.

В честь праздника для гостей выступили детские творческие коллективы «Владимирская Русь» и «Август» и другие молодежные исполнители. Тут же людей учили лепить из глины и делать свечи на творческих мастер-классах, а для желающих организовали мастер-классы по спорту. Также собравшихся угощали кашей, приготовленной на большом казане. Всего во дворе храма собралось около 200 человек.

Кстати, совсем недавно здесь открылось новое культурно-просветительское пространство «Юрьев двор».

- Проект объединяет гастрономию, просвещение и духовное воспитание, - поделились во Владимирской епархии.

Оказывается, концепцией проекта стало объединение на древнем княжеском дворе всех этих трех направлений. Он интересен как для горожан, так и для гостей Владимира и, по задумке авторов, способствует сохранению исторической памяти и делает более популярной православную культуру. Кроме того, проект призван развивать туризм.

Одной из особенностей «Юрьева двора» стала популяризация традиций русской кухни. Так, отныне на княжеском дворе можно купить продукцию местных производителей, в том числе как готовых продуктов, так и напитков, причем акцент делается именно на традиционных русских блюдах.

Впрочем, пища — далеко не основная часть этого проекта.

- Пространство задумано как центр притяжения для думающей, творческой и активной аудитории, - отметили во Владимирской епархии.

Например, здесь систематически проводятся культурные и просветительские мероприятия, главной целью которых стало знакомство людей с историей Владимира и страны в целом. Поэтому на княжеском дворе каждую неделю читают лекции по истории и духовно-нравственному направлению, а также проводят открытые кинопоказы и музыкальные концерты, в которых участвуют молодежные коллективы.

Во Владимирской епархии надеются, что их задумка превратится во Владимире в новую городскую точку притяжения.