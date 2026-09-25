В округах Владимирской области начинается отопительный период

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Регион плавно входит в осенне-зимний период, и в ближайшее время половина округов получит отопление. Об этом рассказали в Правительстве Владимирской области.

Так, батареи уже потеплели в домах жителей Гороховецкого и Судогодского округов. А с 28 сентября по 2 октября отопительный сезон стартует в Коврове и Муроме, а также в Гусь-Хрустальном, Киржачском, Ковровском, Селивановском и Собинском округах. В мэрии Владимира пока конкретные даты включения отопления не назвали, однако наши источники сообщили о начале октября, как возможном начале отопительного периода.

- В текущем году на подготовку к отопительному сезону и на модернизацию коммунального комплекса предусмотрено порядка 3,79 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней, - рассказал министр ЖКХ региона Сергей Маевский.

По словам Маевского, эти деньги направлены на строительство и модернизацию 26 котельных и одного центрального теплового пункта. Кроме того, привели в порядок 18,4 километра тепловых сетей. Остальные суммы пошли на водопровод и канализацию, а также на закупку спецтехники.

Министр ЖКХ добавил, что в регионе второй год реализуют федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», являющийся частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Из бюджетов всех уровней на эти цели направлено около 500 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области» завершается строительство трех котельных в Александрове и по одной в Кольчугино, Петушках и Вязниках, а также переоборудование котельной в Коврове и Меленковском округе.

В правительстве региона отметили, что в нынешнем году в сфере теплоснабжения реализуется 27 инвестиционных программ. В планах построить, либо модернизировать на средства инвесторов еще 14 котельных, четыре центральных тепловых пункта и 14,6 километров теплосетей.

Что касается возможных аварий в течение отопительного периода, то для их ликвидации во Владимирской области создана 651 аварийно-ремонтная бригада. В эти бригады входят 2610 человек и 1135 автомобилей и прочей техники. Также в муниципалитетах имеются в наличии 425 резервных источников электричества, включая 294 передвижных. Кроме того, у самих ресурсоснабжающих организаций имеются еще 646 передвижных генераторов и 220 стационарных источников питания разной мощности и даже одна передвижная котельная, выдающая мощность 2 Мегаватта.

Остается надеяться, что отопительный период 2026-2027 годов пройдет без происшествий.