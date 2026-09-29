Во Владимирской области только четверть семей может купить квартиру в ипотеку

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Эксперты «РИА Новости» на днях опубликовали очередное исследование, касающееся ипотечного кредитования. На этот раз анализировали возможность брать кредиты на жилье для среднестатистических семей.

Расчет выполнялся на основе данных Центробанка, Росстата и СберИндекса. За основу приняли обычную семью, которая в силу своих возможностей способна ежемесячно платить за ипотеку и при этом оставлять деньги на повседневные нужды. Предполагается, что 70 процентов доходов пойдут на ипотеку, а на оставшиеся деньги семейство будет жить.

Гипотетическая семья покупала в кредит квартиру площадью 60 квадратных метров в своем регионе при первоначальном взносе в размере 30 процентов.

При этом авторы работы отметили, что учли выплату налогов из зарплаты, а также взяли в расчет прожиточный минимум в конкретном регионе на каждого члена семьи.

Составители рейтинга добавили, что анализ был проведен для девяти типов состава семьи, каких именно — не раскрывается. По итогам выбрано средневзвешенное значение. В любом случае, во всех рассмотренных семьях хотя бы один человек имел работу.

Что до средних цен жилья на «вторичке», сроках и процентах — они брались индивидуально по каждому региону. Процентная ставка и цены на жилье взяты по состоянию на август 2026 года.

В результате аналитики пришли к выводу, что во Владимирской области размер ежемесячного платежа по ипотеке составит для семьи 53800 рублей. Таким образом, 25,1 процента владимирских семей могут позволить себе купить квартиру с использованием ипотечного кредита.

Впрочем, результат оказался не худшим — такой расклад принес Владимирской области 23 место в рейтинге. Это наилучший результат относительно наших ближайших соседей.

В частности, Нижегородская область оказалась на 54 месте. Там ипотекой могут воспользоваться 18 процентов семей, которые каждый месяц станут отдавать по 79700 рублей. Ивановская область вовсе встала на 66 место. Несмотря на то, что платить местные семьи должны по 53300 рублей, что ниже владимирцев, однако авторы сделали вывод, что на таких условиях потянут ипотеку лишь 15 процентов семей.

В Московской области дела чуть лучше — размер выплаты там обозначен в 113,3 тысячи рублей в месяц, но это может позволить себе более 21 процента семейств.

Ярославская область заняла 30 место, там размер выплаты установлен в 59500 рублей, что доступно для 22,4 процента плательщиков. Наиболее близкой к владимирцам оказалась Рязанская область. Рязанцы будут выплачивать по 57,6 тысяч рублей, и это смогут сделать более 24 процентов семей. Это принесло региону 25 место.

Что касается первого места, то оно за Ямало-Ненецким автономным округом, где ежемесячно платить по 86 тысяч рублей готовы более половины семей. А на последней строчке рейтинга расположился Севастополь. Там выплачивать 123 тысячи рублей в месяц за жилье готовы 4,5 процента семейств.