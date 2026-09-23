Владимирский автовокзал в третий раз ищет подрядчика на проведение ремонта

Владимирский автовокзал Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На сайте госзакупок России 22 сентября размещен тендер на поиск специалистов, которые приступят к первому этапу капремонта здания Владимирского автовокзала. Увы, это уже третья попытка найти подрядчика на этот объект.

Стоит напомнить, что авторами работы по реконструкции действующего автовокзала Владимира стал коллектив «Владимиргражданпроекта». В учреждении напомнили, что действующий автобусный терминал построили в 1991 году, и среднесуточный пассажиропоток за девять месяцев 2024 года составлял здесь 2600 человек, а в пиковые часы и вовсе достигал 5000 пассажиров.

Пока автовокзал ищет подрядчика, который выполнит работы только по первому этапу капитального ремонта. Однако этот этап окажется весьма масштабным. Так, планируется украсить здание новой плиточной облицовкой, установить над входом и карнизами новые светильники и светодиодные прожекторы. Появятся светильники и с севера, где находятся платформы.

На обновленном фасаде разместят оригинальные надписи, стилизованные под древний кириллический шрифт. Со стороны Вокзальной площади появится надпись «Автовокзал вход», а чуть подальше установят слово «Владимир». Похожим шрифтом украсят вывески над магазинами и кафе, что находятся на первом этаже здания.

Первый тендер на выполнение этих работ автовокзал разместил еще в середине минувшего лета, и 24 июля должны были определить подрядчика. Увы, на торги никто не заявился, так что они не состоялись.

Тогда в августе был объявлен второй конкурс, но и он потерпел неудачу — 25 августа конкурсная комиссия констатировала, что желающих начать приводить в порядок Владимирский автовокзал до сих пор нет.

Теперь же объявлен третий конкурс. Что касается приложенной документации, то вся она осталась в почти неизменном виде с июля. Стоимость работ тоже не изменилась и составляет 35 миллионов 925 тысяч рублей.

К сожалению, единственное, но весьма существенное изменение коснулось сроков. Изначально планировалось, что первый этап капремонта автовокзала Владимира должны будут закончить не позднее 30 декабря 2026 года. Теперь же эту дату сдвинули до 1 июля 2027 года.

Остается надеяться, что на этот раз подрядчик отыщется, и терминал наконец-то начнут приводить в порядок.