Владимирская область заняла 62-е место в рейтинге по уровню медианных зарплат

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Динамика зарплат, которая наблюдалась в 2023-2024 годах, сменяется на более сдержанную, что отражается в снижении их темпов роста, отмечают эксперты.

Во втором квартале текущего года средняя номинальная начисленная зарплата в стране превысила 111 тысяч рублей, что на 11 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако зачастую среднее значение оказывается завышенным по отношению к реальной заработной плате. Более точной характеристикой является медианная зарплата (то есть половина работников получает больше этой суммы, а половина – меньше).

Данные по уровню медианной зарплаты сильно различаются в региональном разрезе. Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних медианных зарплат в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Иначе говоря, оценка регионов производилась по покупательной способности зарплаты.

Медианные зарплаты по регионам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за апрель-июнь 2026 года.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где чистая медианная зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 5,7 раза. Вторую, третью и четвертую строчки рейтинга по покупательской способности медианной зарплаты занимают Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Там чистая медианная зарплата эквивалентна 4,3 фиксированным наборам товаров и услуг.

Владимирская область оказалась в нижней части рейтинга, заняв 62-е место. Чистая медианная зарплата во втором квартале составила 61421 рубля. Она позволяет купить лишь 2,23 набора. Из географических соседей хуже результат лишь у Ивановской области, которая оказалась на 77-м месте, остальные регионы живут богаче.

В частности, Москва в рейтинге заняла 11 место (3 набора), Московская область – 16-е (2,89), Нижегородская область оказалась на 33-й строчке (2,57), Ярославская область – на 36-м месте (2,50), Рязанская область занимает 46-ю строчку (2,38).

Самые низкие чистые медианные зарплаты в апреле-июне были зафиксированы в Дагестане, Ингушетии и Чечне – менее 40 тысяч рублей в месяц. Также невысокое значение чистой медианной заработной платы в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.