Какие партии победили на выборах в Госдуму во Владимирской области в 2026 году

фото Избирательной комиссии Владимирской области

Во Владимирской области завершились выборы депутатов в Государственную Думу, которые проходили в течение трех дней - с 18 по 20 сентября.

В регионе работали 943 избирательных участка, в списки избирателей были включены 975 691 человек. Кроме того, в списки участников ДЭГ был включен 80 461 избиратель региона.

По данным на 18 часов 20 сентября, явка составила 44,37 процентов. Из них на избирательных участках проголосовали 397 307 избирателей (40,64%), а дистанционно - 72007 избирателей (89,71%).

По 83 округу больше всех голосов набрал Игорь Игошин – 62,97%. На втором месте оказался Вадим Серебров (13,87%), на третьем месте - Сергей Корнишов (8,92%), далее идут Егор Соловьев (5,87%), Максим Чернов (2,79%), Рафаэль Петросян (1,81%), Борис Чернышев (1,71%).

По 84 округу на первом месте оказался Григорий Аникеев с 56,91% голосов. На втором месте Иван Ростовцев (15,07%), на третьем - Алексей Фирсов (6,85%), далее идут Александр Бугаев (6,49%), Сергей Бирюков (4,34%), Данил Котлер (4,04%), Ольга Канищева (2,74%), Анна Саминь (1,14%).

Что касается партий, то большинство голосов получила партия "Единая Россия" – 50,63%, ЛДПР получила 10,77%, КПРФ – 17,12%, "Новые люди" – 9,16%, "Справедливая Россия" – 4,33%, "Партия пенсионеров" – 2,64%, "Зеленые" – 1,32%, "Родина" – 0,94%, "Коммунисты России" – 0,90%, "Партия прямой демократии" – 0,33%.

Кроме того, во Владимирской области проходили дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по округу № 24 (в Вязниковском округе) и 7 кампаний по выборам в органы местного самоуправления: в Вязниковском округе выбирали совет народных депутатов, дополнительные выборы по отдельным округам прошли в Александровском, Меленковском, Петушинском, Юрьев-Польском, Собинском муниципальных округах и городе Гусь-Хрустальный.