Во Владимирском театре кукол установили двери, какие были 100 лет назад

Фото со страницы Владимирского театра кукол в ВК.

Владимирский областной театр кукол находится на архитектурной реставрации, которая призвана воссоздать первоначальный облик учреждения.

В прошлом году был разыгран аукцион на 21,9 миллиона рублей. Были заменены окна в исторической части здания. Их внешний вид был восстановлен по фотографиям начала XX века из историко-архивных и библиографических исследований. Окна были изготовлены по индивидуальному проекту и гармонично вписались в архитектуру здания.

В начале текущего года был расторгован тендер на 50 миллионов рублей на ремонтно-реставрационные работы на фасадах здания. Были проведены работы по укреплению и усилению стен, гидроизоляции фундаментов, переустройству входных групп северного фасада и воссозданию балкона на западном фасаде. Проводилась реставрация кирпичной кладки, восстановление архитектурных элементов декора и отделочных слоев.

- Внешний вид фасада восстановлен на основании историко-архивных и библиографических исследований, - говорят в театре кукол. - А еще у нас, наконец, произошла замена дверных блоков индивидуального изготовления. Теперь посетителей встречают такие же двери, какие были здесь в 1917 году, когда в здании находился кинотеатр «Гигант»!

В здании появились двери, которые были здесь 100 лет назад. Фото со страницы Владимирского театра кукол в ВК.

Закончить ремонт фасадов театра с установкой подсветки и восстановлением лепнины должны в середине 2027 года.

Напомним, что театр кукол является объектом культурного наследия регионального значения. В начале ХХ века в здании находился Народный дом и общество трезвости, а в 1905-1907 годах проходили собрания и митинги революционеров.

Позже комитет попечительства о народной трезвости приобрел синематограф, а театральное помещение сдавали в аренду труппе Ростова. В 1917 году в Народном доме открылся кинотеатр «Гигант», а потом разместился Владимирский драматический театр, который находился в здании до 1972 года.

Как профессиональная организация театр кукол был создан в 1969 году, однако истоками уходит в 1967 год. Тогда при Владимирской областной филармонии появилась группа артистов-кукольников, которые приехали из Тюмени. Именно этот коллектив стал основой будущего кукольного театра.

Свой дом театр кукол обрел в 1973 году после переезда драматического театра к Золотым воротам. Но понадобилась реконструкция старого здания. После ее завершения в 1977 году Владимирский областной театр кукол начал работать на регулярной основе.