По осени во Владимирской области активизировались цапли и журавли

Журавли собираются в стаи. Фото со страницы Госохотинспекции Владимирской области в ВК.

Где-то может цыплят по осени считают, а у нас цаплей и журавлей. За последнюю неделю Госохотинспекция Владимирской области сообщила сразу о нескольких встречах с данными пернатыми. Причем особенно удивительно было наблюдать встречи с серыми цаплями.

С последними встречи людей происходили в двух муниципальных округах Владимирской области – Камешковском и Меленковском. Прохожие снимали серых цапель на обочинах дорог. Кто-то делал фото, кто-то успел зафиксировать птицу на видео. Людей особенно впечатлил тот факт, что в обоих случаях цапли не боялись человека, не спеша вышагивали вдоль дороги, подолгу неподвижно стояли и совершенно не боялись проезжающих мимо машин.

В Госохотинспекции уточнили, что во Владимирской области серая цапля включена в перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (он является приложением к Красной книге Владимирской области).

- Серая цапля - крупная птица из отряда аистообразных, семейства цаплевых. Её легко узнать по длинным ногам, шее и острому клюву. Верхняя часть тела сизовато-серая, нижняя - серовато-белая. Голова белая, за глазами - серовато-чёрные полосы, которые на затылке соединяются в чёрный хохол из удлинённых перьев. На шее также есть чёрные пятна, образующие 2–3 продольные полосы. Плечевые перья удлинены и свисают на крылья бахромой, удлинённые перья есть и в нижней части шеи. Цапля издаёт грубый скрежещущий крик, похожий на низкое короткое карканье, который слышен на большом расстоянии, - рассказали представители ведомства.

Цапля. Фото со страницы Госохотинспекции Владимирской области в ВК.

А еще в последнее время легко можно встретить в регионе журавлей. Они как раз сейчас готовятся к отлету на юг и в этот момент группируются в стаи. Между прочим, во Владимирской области серый журавль занесен в региональную Красную книгу.

- Во Владимирской области в конце 1950-х годов насчитывалось 400 гнездящихся пар серого журавля, к 1978 году их численность сократилась до 110 пар, в дальнейшем стабилизировалась на низком уровне, а в последние десятилетия вновь наметился её рост, - рассказали в Госохотинспекции.

В настоящее время вид отмечен во всех районах области. Наибольшая плотность населения вида отмечается в Балахнинской, Мещёрской и Нижнеокской низменностях. Реже встречается в Нерлинской низменности и в Меленковском муниципальном округе, а на большей части территории Владимирского Ополья на гнездовании практически отсутствует. К настоящему моменту в области насчитывается 200-250 пар серого журавля.

Кстати, на юга птицы эти чаще всего улетают из Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Меленковского, Ковровского, Собинского, Суздальского и Юрьев-Польского округов.