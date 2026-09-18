Во Владимирской области стартовал проект «Русский оркестр. Семейный концерт»

Фото предоставлено организаторами.

Проект «Русский оркестр. Семейный концерт» - цикл концертных программ для жителей малых городов Владимирской области. Это своеобразное музыкальное путешествие сквозь время, которое докажет, что у любви, детства и дома нет возраста.

В исполнении музыкантов Владимирского русского оркестра и солистов - лауреатов всероссийских и международных конкурсов Анастасии Ляскановой (г. Москва), Анжелики Ивановой (г. Владимир), Сергея Горшкова (г. Владимир) прозвучат мелодии и песни, знакомые каждому - от колыбельных, которые пели бабушки, и песен из мультфильмов до любимых песен из фильмов наших родителей и современных хитов.

- Мы хотим создать событие, где разные поколения одной семьи захотят сидеть рядом, вместе слушать и узнавать друг друга через музыку. Ведь, несмотря на разницу в возрасте, нас объединяют общие культурные коды, заложенные в наших песнях. Это именно диалог поколений через эмоции, - говорит директор АНО «Культурная среда» Наталья Задрогина.

Обычный концерт подразумевает дистанцию: артисты на сцене, а зрители в зале. Формат семейного концерта стирает эту грань, превращая пространство концертного зала в уютную гостиную. Ведущая концертов Светлана Балыкина выступит в роли Хранительницы семейного альбома, где каждая страница с помощью музыки будет окрашена в настроение определенной эпохи. Общаясь со зрителями и создавая доверительный диалог с залом, она свяжет концертные номера в проникновенный рассказ о традициях, памяти и тепле родного очага.

- Мы ставим задачу максимально вовлечь детей и подростков в культурную жизнь региона, расширить их кругозор и привить интерес к национальному музыкальному наследию. Всего надеемся охватить проектом более 1300 зрителей, вдохновить земляков на создание новых семейных традиций - совместное посещение музыкальных концертов. И, конечно, укрепить внутрисемейные связи между разными поколениями через общее переживание. Музыка говорит напрямую с чувствами, и наш проект создает идеальные условия для диалога, - подчеркивает Наталья Задрогина.

Партнером в реализации проекта выступает Владимирская областная филармония.

Программа «Русский оркестр. Семейный концерт» стартовала 16 сентября с городов Струнино и Вязники. Там концерты состоялись в местном Доме культуры и Детской школе искусств им. Л.И. Ошанина.

В октябре концертная программа состоится в Доме культуры п. Садовый (ул. Центральная, 1а). Дата уточняется.

3 ноября выезд будет в МБУК «Городской центр культуры и досуга» г. Гороховца (ул. Ленина, 48). Начало в 17.00.

4 ноября завершит программу концерт в МБУК «Дворец культуры и техники «Родина» в Коврове (ул. Волго-Донская, 1а). Начало в 18.00.

Возрастное ограничение для всех концертов: 6+.

Проект «Русский оркестр. Семейный концерт» реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».