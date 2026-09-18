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Звезды18 сентября 2026 12:00

Во Владимирской области стартовал проект «Русский оркестр. Семейный концерт»

Он представляет собой цикл концертных программ для жителей малых городов Владимирской области
Алексей Метелкин
Фото предоставлено организаторами.

Фото предоставлено организаторами.

Проект «Русский оркестр. Семейный концерт» - цикл концертных программ для жителей малых городов Владимирской области. Это своеобразное музыкальное путешествие сквозь время, которое докажет, что у любви, детства и дома нет возраста.

В исполнении музыкантов Владимирского русского оркестра и солистов - лауреатов всероссийских и международных конкурсов Анастасии Ляскановой (г. Москва), Анжелики Ивановой (г. Владимир), Сергея Горшкова (г. Владимир) прозвучат мелодии и песни, знакомые каждому - от колыбельных, которые пели бабушки, и песен из мультфильмов до любимых песен из фильмов наших родителей и современных хитов.

- Мы хотим создать событие, где разные поколения одной семьи захотят сидеть рядом, вместе слушать и узнавать друг друга через музыку. Ведь, несмотря на разницу в возрасте, нас объединяют общие культурные коды, заложенные в наших песнях. Это именно диалог поколений через эмоции, - говорит директор АНО «Культурная среда» Наталья Задрогина.

Обычный концерт подразумевает дистанцию: артисты на сцене, а зрители в зале. Формат семейного концерта стирает эту грань, превращая пространство концертного зала в уютную гостиную. Ведущая концертов Светлана Балыкина выступит в роли Хранительницы семейного альбома, где каждая страница с помощью музыки будет окрашена в настроение определенной эпохи. Общаясь со зрителями и создавая доверительный диалог с залом, она свяжет концертные номера в проникновенный рассказ о традициях, памяти и тепле родного очага.

- Мы ставим задачу максимально вовлечь детей и подростков в культурную жизнь региона, расширить их кругозор и привить интерес к национальному музыкальному наследию. Всего надеемся охватить проектом более 1300 зрителей, вдохновить земляков на создание новых семейных традиций - совместное посещение музыкальных концертов. И, конечно, укрепить внутрисемейные связи между разными поколениями через общее переживание. Музыка говорит напрямую с чувствами, и наш проект создает идеальные условия для диалога, - подчеркивает Наталья Задрогина.

Партнером в реализации проекта выступает Владимирская областная филармония.

Программа «Русский оркестр. Семейный концерт» стартовала 16 сентября с городов Струнино и Вязники. Там концерты состоялись в местном Доме культуры и Детской школе искусств им. Л.И. Ошанина.

В октябре концертная программа состоится в Доме культуры п. Садовый (ул. Центральная, 1а). Дата уточняется.

3 ноября выезд будет в МБУК «Городской центр культуры и досуга» г. Гороховца (ул. Ленина, 48). Начало в 17.00.

4 ноября завершит программу концерт в МБУК «Дворец культуры и техники «Родина» в Коврове (ул. Волго-Донская, 1а). Начало в 18.00.

Возрастное ограничение для всех концертов: 6+.

Проект «Русский оркестр. Семейный концерт» реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».