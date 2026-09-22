Владимирского «православного поэта» могут ограничить в общении с детьми

Сергей Никологорский в 2013 году Фото: Петр СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Буквально на днях Владимирская область вновь прогремела на всю страну, но на этот раз в негативном ключе. Как оказалось, отсидевший 12,5 лет за педофилию «православный поэт» из Вязников Сергей Никологорский опять объявил о поиске детей для своего «духовного лицея».

«Славянский гарем»

Соответствующее объявление «православный поэт», как он сам себя называл еще до отсидки, разместил на своей странице на портале stihi.ru. В тексте говорится о приглашении мальчиков и девочек в «благотворительный духовный лицей для обучения и воспитания в духе библии, благочестия, добродетели, поэзии и красоты».

Все бы ничего, однако «учредитель» этого потенциального заведения широко известен во Владимирской области и за ее пределами именно тем, что в 2000-е годы создал в родном поселке Никологоры «православный славянский гарем», а своих девочек называл «феями» и «музами».

В итоге благодаря федеральным блогерам на ситуацию обратили внимание в СК России, и Никологорский стал фигурантом уголовного дела по факту развращения трех девочек 11, 12 и 13 лет в 2011 году. В итоге суд признал его виновным и приговорил к 12,5 годам колонии, которые он и отсидел. Однако минувшей весной «православный поэт» вернулся в Никологоры, и совсем недавно было замечено то самое скандальное объявление.

Стоит отметить, что колония была не полным наказанием Никологорского. Помимо реального срока, его приговорили к дополнительному наказанию в виде 1,5 лет ограничения свободы. Это значит, что фактически он будет сидеть дома, но урезан в определенных правах.

Новый запрет

В УФСИН России по Владимирской области пока не дают официальных комментариев по поводу того, что Никологорский мог нарушить наложенные судом ограничения. Не комментируют ситуацию и в региональной прокуратуре, однако там заверили, что о происходящем знают и уже принимают соответствующие меры по своей линии.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области лишь отметили, что пока Сергей Никологорский не совершил уголовно наказуемых поступков, так что новой «уголовки» на нем нет.

Тем не менее, наш источник в силовых структурах рассказал, что в ближайшее время «православный поэт» может вновь оказаться в суде, но уже относительно тех самых запретов.

- Он должен ходить и отмечаться, а главным ограничением его свободы стал запрет покидать без разрешения место жительства. Запретов на общение с детьми, насколько мы знаем, у него не было, - поделился собеседник.

Впрочем, силовики отметили, что Трудовой кодекс России прямо запрещает людям с такими статьями работать с ребятами, однако тут ситуация иная — официально никаких организаций он еще не создавал. К тому же у Никологорского много внуков, общаться с которыми запретить невозможно.

Однако, по сведениям наших источников, к «православному поэту» уже приходили с проверкой из уголовно-исполнительной инспекции. Ему вынесли предупреждение за то, что один раз он не отметился вовремя. Но после поднявшейся шумихи УФСИН обратилось в суд, потребовав дополнительно ограничить Никологорского в правах. В частности, речь идет о запрете посещения массовых мероприятий, в том числе с участием детей. По предварительным данным, это ходатайство суд должен рассмотреть уже 24 сентября. И тогда никаких «лицеев» Никологорский создать уже не сможет.