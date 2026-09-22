Самый народный участковый Владимирской области работает в областном центре

Андрей Смирнов. Фото: УМВД России по Владимирской области

В течение десяти дней — с 7 по 16 сентября, жители региона отдавали голоса за участников конкурса «Народный участковый-2026», проводимого вот уже в четырнадцатый раз «Комсомольской правдой» и МВД России.

В текущем году за титул «самого народного» на втором этапе боролись 17 офицеров полиции, работающих участковыми уполномоченными в разных городах и районах Владимирской области.

Стоит напомнить, что уже по результатам первого (муниципального) тура определились явные фавориты гонки. Так, участковый из Владимира Андрей Смирнов получил 4892 голоса, а за полицейского из Александрова Магомедхабиба Магомедова проголосовали 3683 человек. Третье место досталось участковому из Вязников Евгению Евпалову, которому тогда отдали предпочтение 573 жителя.

Однако конечные результаты второго этапа внесли на пьедестале почета серьезные коррективы.

Согласно итоговым сведениям УМВД России по Владимирской области, во втором этапе голосования приняли участие 8159 человек. В результате на третьем месте оказалась капитан Светлана Шепелева из Радужного. Светлане 42 года, из которых 17 лет она отдала работе в полиции. Сейчас капитан Шепелева обслуживает участок на территории ЗАТО, на котором расположены 20 многоквартирных домов с числом жителей в 5200 человек.

А вот на второе место вышел Евгений Евпалов из Вязников, за которого теперь отдали голоса еще больше граждан. По итогам регионального этапа майор Евпалов получил 885 голосов.

- Службу в системе МВД России веду с 2009 года, с 2025 года нахожусь на должности старшего участкового, - рассказал о себе Евгений.

Сейчас он обслуживает два административных участка в Вязниках с количеством жителей в 6594 человека.

Что касается победителя, то здесь свое лидерство подтвердил участковый уполномоченный из Владимира Андрей Смирнов. За него отдали голоса 2159 человек, что принесло ему безоговорочную победу. Таким образом, именно он будет представлять Владимирскую область на третьем, всероссийском этапе конкурса, который состоится в ноябре.

Капитану Смирнову 37 лет, трудится он в отделе полиции №1, обслуживающем Ленинский район Владимира. Его «землей» оказался участок, расположенный по улицам Мира и Перекопский военный городок. В общей сложности тут находятся 37 многоквартирных домов, в которых живут 4150 человек.

Более подробно о самом народном участковом Владимирской области-2026 читайте на нашем сайте в ближайшее время.

КОНКРЕТНО

Всероссийский этап конкурса «Народный участковый-2026» будет проводиться с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды». Награждение победителя традиционно проведут 17 ноября — в День службы участковых уполномоченных полиции.