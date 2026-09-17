«Профессор лопух!»: владимирец продавал приборы для сдачи экзаменов в ГАИ

Момент ареста. Кадр из оперативной съемки УМВД России по Владимирской области.

«Бог любит Троицу». Видимо, такими рассуждениями руководствовался 42-летний житель города Владимира, когда решил заняться изготовлением и продажей специального оборудования для упрощения процедуры сдачи экзаменов в Госавтоинспекции. Дело в том, что раньше он уже дважды попадался на этом. И даже был оштрафован на 70 и 130 тысяч рублей соответственно, но не успокоился и попался в третий раз.

Как сообщили в следственном отделе по Ленинскому району города Владимира регионального Следкома, на днях они завершили расследование этого уголовного дела и передали в суд. Владимирца обвиняют по статье 138.1 УК РФ (незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

При этом следствие велось почти год, так как само преступление произошло еще осенью 2025 года. Тогда, пытаясь заработать, мужчина разместил в интернете объявление о том, что он готов за определенное вознаграждение предоставить оборудование, облегчающее сдачу теоретического экзамена на получение водительского удостоверения. В итоге, к нему обратились двое жителей Владимира, ранее лишенных водительских прав за вождение в состоянии опьянения.

12 ноября 2025 года они в разное время пришли к нему домой на улицу Фатьянова, где получили комплекты технических устройств, включая радиостанции с аудиогарнитурой, видеопередатчики и видеокамеры, которые были на них надеты и скрыты под полученными предметами одежды. Кстати, в пресс-службе УМВД России по Владимирской области уточнили, что все эти приборы мужчина изготовил сам из бытовых приборов. Дело в том, что уже позднее изъятые устройства были направлены на экспертизу, которая и подтвердила факт, что все это было не куплено на стороне, а собрано самостоятельно.

То самое оборудование. Фото СК РФ по Владимирской области.

Но вернемся к ноябрю 2025 года. После получения оборудования один из мужчин успел передать обвиняемому 130 тысяч рублей, другой должен был оплатить его услуги после экзамена. В тот же день покупатели вместе с продавцом прибыли в РЭГ ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району. Обвиняемый остался на улице в автомобиле и должен был диктовать правильные ответы.

А дальше сотрудники полиции заподозрили неладное. Экзамен был остановлен, а на сдающих были найдены скрытые устройства. Одновременно полицейские задержали злоумышленника при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Мужчина в ходе следствия признал свою вину. Кстати, неофициально наши источники в силовых структурах рассказали, что мужчина ранее работал стоматологом в одной из клиник Гусь-Хрустального. Но сейчас он проходит как безработный ИП.

Интересно, какое наказание грозит мужчине в этот раз, учитывая, что судить его будут уже в третий раз. По 138-й статье ему может грозить как штраф в размере до 200 тысяч рублей, так и ограничение свободы, принудительные работы и даже лишение свободы. Во всех трех случаях речь может идти о 4 годах с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Тем временем, действиям экзаменуемых в Следственном комитете также обещают дать уголовно-правовую оценку.