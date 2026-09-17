Конь и лисята: во владимирском приюте «Дорога добра» поселились необычные жильцы

Адам всю жизнь катал детей, а теперь вышел на пенсию. Фото приюта "Дорога Добра".

Владимирский приют «Дорога добра» продолжает обрастать постояльцами. На сегодняшний день в нем живут 120 собак, есть кошки, которые находятся на передержке, и даже щенки. Многие подопечные проходят серьезное лечение. Но волонтеры не опускают руки и изо всех сил борются за жизнь хвостатых. Есть в приюте и необычные питомцы.

Заслуженный пенсионер

Несколько дней назад на территорию приюта привели небольшого белого коня, размером с пони — Адама. Присмотревшись к нему повнимательнее, стало понятно, что на самом деле его грива покрыта сединой. Новому подопечному оказалось 27 лет! В незнакомом месте конь заметно волновался и ни в какую не соглашался заходить в построенный для него денник. А вот собаки проявили любопытство и выбежали посмотреть на новенького.

- Знакомый волонтер рассказал нам о коне, который долгое время жил в Москве. Всю жизнь он катал детей, а сейчас в силу возраста делать это не может. Потом Адама перевезли во Владимир, но условия не позволяли коню много и свободно гулять. Поэтому мы захотели его забрать. У нас все-таки большая территория, специально для него построили утепленный денник, - рассказывает директор приюта Юлия Буйницкая.

На второй день переезда Адам уже освоился и с аппетитом хрустел яблоком. А еще конь очень ласковый и спокойный, с удовольствием обнимается с волонтерами и дает им себя погладить. В приюте надеются, что совсем скоро ему удастся подружиться с собаками.

- Конечно, мы понимаем, что содержать лошадь намного сложнее, чем собак. Нужно заготавливать или покупать сено, ухаживать за копытами, а если понадобится помощь ветеринара, то во Владимире ее не найти, придется ехать в Москву. И все-таки мы не жалеем о принятом решении, ведь Адам имеет право на достойную старость. Постараемся дать ему настоящий отдых на пенсии — вкусный, спокойный и теплый, - подчеркивает Юлия Буйницкая.

Забрали с бойни

Челси и Филипп. Фото приюта "Дорога Добра".

В просторном вольере на территории приюта живут и два лисенка. Рыжая хитрюга Челси обитает здесь уже полтора года. Когда-то она бегала по лесу, а потом лапой попала в силок. Раненое животное сумело добраться до садовых участков, где пролежало без еды и питья два дня. Потом лисенка заметил мужчина, который и позвонил в приют «Дорога добра».

Бросить рыжего зверька волонтеры не могли и помчались к ветеринару. Был риск развития некроза и ампутации лапы, но лечение антибиотиками помогло! Но на этом «приключения» бедолаги не закончились. В новом вольере Челси прыгнула и неудачно приземлилась, сломав две задние лапы! Пришлось делать операцию, а потом несколько месяцев восстанавливаться.

- Сейчас Челси чувствует и ведет себя хорошо. И хотя полностью ручной она не стала, по крайней мере, не кусается, дает себя погладить. Но тут мы стали замечать, что одной в вольере ей скучно и решили завести ей друга, - рассказывает Юлия Буйницкая.

Волонтер узнала, что существуют бойни, где разводят зверей ради меха. Поэтому решила спасти одного лисенка и поехала в за ним в Москву. Так в приюте оказался Филипп. Лисенок имеет серую шубку и, на первый взгляд, больше похож на волчонка. Оказалось, что зверей такого окраса специально выводят ради меха.

Филиппа выкупили с бойни. Фото приюта "Дорога Добра".

- Когда его мне вынесли, он трясся от страха, а в глазах был такой ужас. Наверное, видел, как его сородичей забивали ради меха, и к людям доверия не было. Со временем он к нам привык, и мирно живет с Челси в вольере, - говорит Юлия.

В следующем году для лисят хотят сделать вольер с песком, чтобы звери могли развлекаться, роя норы. И, возможно, у животных появится еще один пушистый сосед, ведь на спасение нет лимита.