Модульный зал для бокса на стадионе «Юность» откроют до конца 2026 года

Капитальный ремонт в школе бокса не проводился со дня постройки. Фото Правительства Владимирской области.

Во Владимирской области идет масштабная модернизация спортивных объектов. Речь идет не только о строительстве новых залов или учреждений, но и о капитальном ремонте имеющихся спортивных школ. О том, что уже сделано и о том, что предстоит сделать, рассказала министр физкультуры и спорта региона Наталья Федорова.

«Удивляются даже москвичи»

Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Толкачева является гордостью Владимирской области, о ней знают во всем мире. Залог будущих побед — создание комфортных условий для воспитанников.

В прошлом году в школе обновили все залы и мужскую раздевалку, а этим летом отремонтировали женскую раздевалку. Работы обошлись в 4,5 миллиона рублей. Сейчас устанавливается ограждение вокруг здания и ремонтируется фасад — на это направлено еще около 10 миллионов рублей. Также готовятся к установке дополнительного оборудования.

- Даже москвичи, которые приезжали к нам, были удивлены ремонту, современным раздевалкам и новому освещению. Оно сейчас является идеальным, а это очень важно для нашего вида спорта, - подчеркивает директор школы по спортивной гимнастике Виталий Иванчук. - Дети стали намного лучше заниматься, вы сами видите их успехи на чемпионатах, спартакиадах. 15 наших ребят являются членами сборной страны, в школе – более 30 действующих мастеров спорта – это рекорд России.

В спортивной школе имени Толкачева обновили все залы. Фото со страницы Натальи Федоровой в соцсетях.

На следующий год запланирован ремонт входной группы, коридоров и холлов, закупка спортивного оборудования, экипировки и инвентаря – всего, что нужно для качественной подготовки будущих чемпионов.

- Видел много разных спортивных школ и могу точно сказать, что наша – одна из лучших. Залы обновлены – в них есть абсолютно все, что необходимо для спортсменов: ямы, различные тренажеры, другое оборудование, освещение. Все это дает очень хороший стимул, – отметил мастер спорта международного класса, победитель Первенства Европы, чемпион Всемирной Универсиады и семикратный чемпион России Кирилл Прокопьев.

Также летом этого года завершена частичная реновация Спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва. Почти на 4 миллиона рублей в ней отремонтировали лестницу, систему освещения, первый этаж, душевые. Была создана доступная среда для малобильных граждан.

- Кроме лиц с ограниченными возможностями здоровья у нас занимаются участники специальной военной операции. Всего к нам ходят на постоянной основе примерно 300 человек. Развиваем здесь 18 дисциплин – это и спорт глухих, и спорт слепых, и спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями. После ремонта ребята вообще с удовольствием стали ходить к нам. И даже появились новые воспитанники, - рассказала директор школ Анна Русакова.

Развитие бокса

Одним из наиболее популярных видов спорта в нашей области является бокс. В этом году впервые со дня постройки — с 1912 года — капитально ремонтируют здание в Перекопском военном городке, где располагается Спортивная школа олимпийского резерва по боксу. Сейчас там меняют кровлю и чердачные перекрытия, после чего приступят к ремонту помещений, устройству инженерных сетей и теплового узла. Из областного бюджета на ремонт кровли было выделено 19 миллионов рублей.

- Раньше у нас здесь занималось одновременно не больше 25-30 человек. После ремонта будет четыре отдельных зала, тренироваться смогут сразу 50-60 ребят. Будут тренажерные залы, залы ОФП, специализированный зал с боксерскими мешками, – рассказала директор школы по боксу Елена Чухнина.

А в Добром завершается строительство модульного зала бокса на стадионе «Юность», на него было выделено около 40 миллионов рублей. Новое здание будет включать большой тренировочный зал с рингом и профильным оборудованием, мужские и женские раздевалки с душевыми, тренерскую, гардероб, технические помещения. Пропускная способность зала составит 50 человек в день. В планах — все работы завершить до конца текущего года.

Модульный зал бокса на стадионе Юность. Фото со страницы Натальи Федоровой в соцсетях.

- В следующем году планируем на стадионе «Юность» сделать еще один модульный объект, но уже с универсальным игровым залом. И обязательно предусмотрим возможность для занятий художественной гимнастикой, там есть требования по высотности потолков. Стадион «Юность» постепенно будет превращаться в спортивное ядро для занятия разными видами спорта, - поделилась планами Наталья Федорова.

Надо отметить, что к преображению стадиона в Добром приступили после многочисленных просьб жителей, поскольку в этом микрорайоне не так много спортивных объектов.

Что же касается спорткомплекса за Пекинкой, то сейчас в нем идет внутренняя отделка и установка водоподготовки для бассейна.