Улицу Горького во Владимире украсят 30 цветников

Озеленение на улице Горького. Фото со страницы МКУ "Зеленый город".

Несмотря на достаточно прохладную погоду, во Владимире продолжаются работы по озеленению. По словам сотрудников муниципального предприятия «Зеленый город», именно сейчас созданы идеальные условия для посадки — жара ушла, а земля достаточно влажная. Это значит, что растения до зимы успеют хорошо укорениться и уже весной предстанут перед горожанами во всей красе.

Сейчас специалисты трудятся над озеленением улицы Горького — от остановки «Площадь Ленина» в сторону Владимирского государственного университета (от дома №56 до дома №68). Здесь появятся сразу 30 новых цветников с многолетними растениями. И это будут не привычные всем яркие бархатцы, а декоративные злаки.

- Мы высаживаем вейник коротковолосистый, вероникаструм, также для придания ажурности и «юбочек» у лип будет использоваться спирея «Голдфлейм». Все эти растения были подобраны с учетом засухоустойчивости, так как место здесь достаточно солнечное, - рассказала заместитель директора МКУ «Зеленый город», советник губернатора Мария Васильева.

Через два года вейник и вероникаструм специалисты будут черенковать и забирать на другие локации, тем самым город получит бесплатный посадочный материал.

Также недавно новая зеленая композиция появилась на улице Мира, рядом с остановкой «Родник». Для оформления участка там выбрали несколько видов деревьев и декоративных растений. Здесь высадили четыре краснолистных клена, восемь яблонь сорта «Роялти» и десять лип. Дополнил композицию дерен «Элегантиссима». А вдоль центральной улицы появились 80 кустов сирени.

Холодная и дождливая погода - не помеха посадкам. Фото МКУ "Зеленый город".

В ближайшее время новые клумбы появятся у Андриановского сквера — там будут радовать глаз многолетние цветники с хостами, астильбами и багульниками. Также озеленят развязку у Дворца творчества юных. Там высадят лиственницы, злаки и цветы. Работы будут вестись до октября.

На сегодняшний день специалисты МКУ «Зеленый город» высадили более 500 деревьев и 15 тысяч цветов. Чтобы деревья и кустарники не погибли и смогли пережить холода, специалисты подкармливают их комплексными минеральными удобрениями. Такой уход помогает зелёным насаждениям лучше накопить силы, поддерживает их иммунитет и позволяет встретить зиму во всеоружии.