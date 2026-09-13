Во Владимире дворы обещают отремонтировать до конца осени

Фото с сайта администрации города Владимира.

Во Владимире продолжают приводить в порядок дворы и прилегающие к ним территории (дороги-дублеры, сквозные проезды, тротуары, подъезды к учреждениям социальной сферы) в рамках проекта «Благодвор».

В этом году на работы было выделено 324 миллиона рублей. На эти средства необходимо отремонтировать 89 объектов — 78 дворов и 11 территорий.

Где-то работы уже завершены. Например, по новым тротуарам уже ходят жители домов №115 на улице Горького, №2-а на проспекте Строителей, №21-а на Соколова-Соколенка.

Еще около 50 территорий находятся в стадии приемки, а в стадии благоустройства — 27. Среди них двор у дома №1 на Верхней Дуброве. Там должны уложить асфальтовое покрытие, заменить бортовой камень. Также по проекту предусмотрено расширение парковки, обустройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек и урн. Работы по благоустройству обещают завершить до конца сентября.

А вот в некоторых дворах нога подрядчика еще не ступала, и это не может не беспокоить жителей.

- Наш двор попал в список ремонтируемых. На доме повесили плакат, привезли бортовой камень и на этом все закончилось. С тех пор прошел месяц. А ведь скоро начнутся дожди, представляете, какая грязь будет во дворе, - говорит жительница дома №35 по улице Нижняя Дуброва.

Двор дома №35 по улице Нижняя Дуброва. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации города успокаивают — раз бортовой камень уже привезли, значит, объект находится в работе, и совсем скоро подрядчик приступит к ремонту.

- Все работы в рамках проекта «Благодвор» должны быть завершены до конца года. Но, как правило, благоустройство длится только в осенне-весенний период, до наступления холодов. Поэтому все ремонтные работы закончатся до конца осени. Никто асфальт в снег класть не будет, - заверила официальный представитель мэрии Юлия Жирякова.

К слову, чтобы попасть в проект по благоустройству дворовых территорий, жителям необходимо подать заявку, которая рассматривается специальной комиссией. В заветный список, в первую очередь, попадают те дворы, в которых асфальта практически не осталось.

КОНКРЕТНО

За два прошлых года во Владимирской области в рамках программы «Благодвор» было благоустроено 956 дворов и 682 прилегающие территории. В этом году в порядок приведут еще 521 объект (385 дворов и 136 территорий). На работы за это время было выделено 1,2 миллиарда рублей.