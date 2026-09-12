Владимирскому тяжеловозу – 80 лет: что это за порода и как ее используют сейчас

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12 сентября в Москве в рамках Дней Владимирской области прошло празднование 80-летия знаменитой отечественной породы лошадей – владимирского тяжеловоза. Мероприятий было много, но главными героями дня стали именно лошади. Зрителей ждали экспертные презентации породы, выводка лучших представителей от ведущих племенных хозяйств, масштабное конное шоу, мастер-классы по настоящей упряжке экипажей.

Мы решили рассказать об этом владимирском бренде. О том, что породе на самом деле больше 80 лет, а также о том, как тяжеловозы из Владимира попали в книгу рекордов Гинесса.

Родом из Европы

Выводить породу владимирских тяжеловозов начали во второй половине XIX века, когда в Россию стали завозить европейских тяжеловозов: кледесдалей, першеронов и так далее. Владимирских лошадок выводили путем скрещивания европейцев с местными кобылами. И в итоге, к 1935 году порода окончательно сформировалась. Так что если быть предельно точными, то стоит говорить, что владимирскому тяжеловозу уже более 90 лет. Но загвоздка заключается в том, что официально породу зарегистрировали лишь в 1946 году. Так что «по паспорту» наши лошадки моложе.

Выводили владимирского тяжеловоза в племенных совхозах и на племзаводах Юрьев-Польского и Суздальского районов Владимирской области, а также в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.

Эти лошади впечатляют размерами: вес их достигает 900 килограммов, рост в холке — 175 сантиметров, а обхват груди приближается к двум метрам. Но главное — их невероятная сила. С нагрузкой в 4,5 тонны тяжеловоз может пройти 2 километра за 13–15 минут. При такой мощи эти лошади удивительно покладисты и хорошо поддаются дрессировке, благодаря чему их часто можно увидеть в кино и цирке. В 1992–1993 годах владимирские тяжеловозы даже совершили кругосветное путешествие, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Изначально владимирских тяжеловозов выводили для вспашки тяжёлых суглинков, ведь здесь требовалась сильная лошадь. Также лошади-тяжеловозы широко использовались в армии. Однако со временем надобность в конях в сельском хозяйстве отпала. Даже не самый сильный трактор все равно мощнее. В итоге, на данный момент владимирские тяжеловозы в основном используются как хобби-лошади для конных прогулок, а также для работы в упряжи (в том числе в русских тройках и четвериках).

Поголовье сократилось

В 2021 году тогдашний директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов заявлял, что в век стремительного прогресса лошадей почти перестали использовать на тяжелых работах, поэтому их поголовье сократилось. И действительно, на тот момент на территории России насчитывалось всего около 400 владимирских тяжеловозов, из которых половина содержалась в хозяйствах Владимирской области.

Основное место, где содержались лошади данной породы, - государственная заводская конюшня имени В.И. Фомина, которая была построена при поддержке областных властей. Здесь содержались около 50 голов этой уникальной породы — 25 жеребцов и столько же кобыл. Конюшня даже вышла на рентабельность. Выведенных коней продавали в другие регионы.

Однако очевидно, что популярность владимирского бренда уже не такая, как в советские годы. Возможно, после презентации на ВДНХ, популярность владимирского тяжеловоза удастся возродить.