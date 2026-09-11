Во Владимире пройдет чемпионат по силе удара и фестиваль отцов

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

12 и 13 сентября обещают теплую погоду, а значит можно провести выходные на улице и посетить мероприятия на свежем воздухе. Тем более что выбрать есть из чего.

Проверить силу и скорость

12 сентября с 15 часов во Владимире впервые пройдет чемпионат Центрального федерального округа по силе и скорости удара. Торговый центр «Мегаторг» станет центром притяжения для любителей бокса из разных уголков России: уже заявлено более 50 участников. Специальным гостем соревнований станет двукратный Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

Состязания пройдут в двух дисциплинах: «удар на силу» и «удар на скорость», которые проводятся с использованием силомера без проведения поединков. Отдельно состоятся соревнования среди ветеранов СВО по адаптивному боксу. Сильнейшие спортсмены ЦФО поборются за награды и путевки на чемпионат России. Кстати, зрители тоже смогут проверить свой удар – и на силу, и на скорость.

«Владимирский папа»

13 сентября в Центральном парке пройдет семейный фестиваль «Владимирский папа». С 12 часов территория парка станет одной большой творческой площадкой, где родители и дети смогут весело и с пользой провести время вместе. Гостей ждут интерактивные зоны с техническими, спортивными и языковыми мастер-классами, шахматный турнир с фигурами в человеческий рост, занятия по декоративно-прикладному творчеству и уроки по оказанию первой помощи, фотовыставка конкурсных работ и ещё много всего занимательного.

Владимирские папы примут участие в различных конкурсах. Фото со страницы Центрального парка.

В 12.40 пройдет награждение участников и победителей конкурса «Лето вместе с папой!». А в 13 часов стартует главное событие фестиваля - конкурсная программа «ПапПарад». Владимирские папы не только продемонстрируют умения и таланты своей семьи в творческой презентации, но и посоревнуются в различных испытаниях — от спортивно-интеллектуальных до кулинарных. Все участники получат ценные призы, дипломы и сладкие угощения. А зрители не только смогут поддержать семейные команды, но и принять участие в забавных конкурсах.

Праздничное настроение гостям парка подарят творческие коллективы города.

«От местных про местных»

13 сентября свой фестиваль организует центр «Флигель». В 12 часов состоится презентация путеводителя «От местных про местных» и объёмно-пространственный перформанс с Петром Мавшовым. Для участия в нем необходимо принести небольшую текстильную вещь, связанную с важными воспоминаниями. В итоги они превратятся в арт-объект из бетона и глины. Цена — 1000 рублей.

С 12 до 17 часов во дворе будет работать арт-точка. Уличные художники Мишкин и Никита Biro будут создавать работы прямо на глазах зрителей. Вход свободный.

Также в полдень будет работать книжный клуб, где можно будет обсудить книгу современного писателя Юрия Каракура «Фарфор», а краевед Дарья Ермолина расскажет о тайнах наличников (цена 650 рублей).

В 13 часов можно посетить областную выставку художников в Центре ИЗО (цена — 300 рублей), узнать о Гусевском хрустальном заводе, увидеть выставку, посвященную 140-летию авангардистки Ольги Розановой (цена - 700 рублей).

В 15 часов начнется прогулка с Алиной Паньшиной «Голоса, блики и цветные мелки», где все желающие смогут исследовать город через звуки, фактуры и ощущения, создавать саунд-карты и тактильные отпечатки города. Цена — 300 рублей.

В 16 часов стартует экскурсия по карте арт-объектов Лузео Бара и Флигеля. Гости увидят более 50 арт-объектов, созданных художниками. Вход свободный.

В 17 часов состоится финал перформанса Петра Мавшова. Посетители увидят готовые скульптуры, познакомятся с их авторами и самим скульптором.