За три года Владимирская область привлекла 144 учителя из других регионов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области, как и во многих соседних регионах, не хватает педагогов. Точного количества власти не называют, однако говорят о необходимости в 50 педагогических ставках.

- Наиболее востребованы учителя иностранного языка, химии, биологии, математики, физики, русского языка и литературы, - перечислила министр образования региона Светлана Болтунова.

Чтобы учебный процесс не прерывался, приходится перераспределять нагрузку между имеющимися педагогами. Они работают по совместительству в своей школе или другой. При этом нагрузка увеличивается в разы – в среднем педагоги работают на 1,8 ставки. Это получается около 36 уроков в неделю!

- При Владимирском институте развития образования в 2024 году мы создали центр кадрового обеспечения, который занимается привлечением педагогов. Это не только выпускники педагогических колледжей и вузов, но и педагоги из других регионов. За три года было привлечено 144 учителя. Они приехали из Ростова-на-Дону, Ярославля, Орла, Красноярского края, Иванова, Якутии, Крыма, - рассказала Светлана Болтунова.

Ведется работа и со студентами. В этом году в регион на стажировку приезжало около 70 учащихся из педагогических вузов Москвы и Орла. 17 из них заинтересовались работой в 33 регионе.

- Конечно, мы ждем студентов из Владимирского государственного университета и педагогических колледжей. Для этого используем целевое обучение. Начиная с 2024 года, было заключено 203 договора, в том числе в текущем году – 106, - рассказала министр образования региона.

После заключения такого договора учащимся положена дополнительная стипендия. Студенты вузов, которые учатся на 3 и 4, получают 2320 рублей, студенты колледжей – 1000 рублей. Хорошистам в институтах выплачивают 10 тысяч рублей, в колледжах – 6 тысяч. Отличники «зарабатывают» 15 и 10 тысяч соответственно. Заключить целевой договор можно на любом курсе.

По завершении обучения они обязаны отработать в школе от трех до пяти лет. Если они откажутся учить детей, то им придется вернуть всю полученную стипендию и заплатить крупный штраф. Его размер самостоятельно определяет вуз. Основной приток молодых специалистов ожидается в 2029 году.