Больницы Владимирской области просят беременных стать донорами ХГЧ

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Этим летом во Владимире стартовал проект по сбору биоматериала для изготовления препаратов, помогающих стать родителями тем парам, у которых возникают проблемы во время беременности. В нём участвуют шесть медицинских учреждений региона: Областной перинатальный центр, Городская клиническая больница №5, Центральный родильный дом, Областная клиническая больница, а также городские больницы №2 и №4.

Как сообщили в Минздраве 33 региона, в июле было собрано 86,7 литра биоматериала, в августе — 147,5 литра. Рост заметный, но этого всё ещё значительно меньше, чем в других областях. Поэтому чиновники от медицины попросили беременных Владимирской области прийти в упомянутые больницы и сдать биоматериал, необходимый для приготовления препарата ХГЧ.

Что такое ХГЧ? Хорионический гонадотропин человека – это особый гормон, который начинает вырабатываться в организме женщины уже через 6–8 дней после зачатия. По сути, это гормон беременности. Его уровень врачи проверяют по анализам крови. Это главный анализ в первые месяцы. И если врачи видят, что ХГЧ находится на низком уровне, то они бьют тревогу, так как велики риски прерывания беременности. Ведь ХГЧ стимулирует выработку прогестерона — главного гормона сохранения беременности. Также он отвечает за развитие плаценты, защищает эмбрион от атак иммунной системы матери и многое другое.

В последние годы медицина достигла такого уровня, когда повысить уровень ХГЧ в крови можно инъекциями. Их, кстати, используют также при проведении ЭКО, ведь данный гормон стимулирует овуляцию, и помогает эмбриону успешно закрепиться в матке.

В Минздраве Владимирской области сообщили, что региону ежегодно необходимо не менее 847 литров биоматериала, так как в регионе за год проводится в среднем 847 циклов экстракорпорального оплодотворения по обязательному медицинскому страхованию. Из данных цифр спокойно можно посчитать, что из одного литра биоматериала, который беременные женщины могут добровольно сдать в рамках данного проекта, получается одна упаковка препарата.

При этом от беременных не требуется серьезных усилий. Дело в том, что хорионический гонадотропныи гормон вырабатывается плацентой и активно выводится с мочои . По сути, надо всего лишь, уж простите, пописать.

Сдать биоматериал могут все женщины от 18 лет, находящиеся на 6-30-й неделе беременности, если только у вас нет аутоиммунных заболеваний или других противопоказаний.

Беременные сдают биоматериал в одноразовые контейнеры, которые приносят в медицинскую организацию, где их сразу помещают в холодильник. В дальнейшем проводится очистка и выделение ХГЧ, включающая множество этапов (экстракции, хроматографические очистки, различные виды фильтраций).