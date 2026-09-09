Экскурсии и тайны фондов: ВСМЗ приглашает владимирцев отметить день рождения

Фото ВСМЗ.

В этом году Владимиро-Суздальский музей-заповедник впервые отметит свой день рождения вместе с владимирцами. На праздник ВСМЗ пригласил жителей и гостей областного центра.

В свой праздник музей дарит подарки. 11 сентября посетители смогут в течение всего дня бесплатно посетить все выставки и экспозиции учреждения во всех филиалах! 12 сентября с 15 часов свободный вход будет во все музейные объекты во Владимире, Суздале и Александрове. В каждом филиале подготовлена специальная праздничная программа, для участия в которой необходимо зарегистрироваться на сайте музея.

Марафон авторских экскурсий

Специально ко дню рождения музея для посетителей подготовили экскурсии по самым популярным экспозициям и выставкам. Например, можно будет познакомиться с историей создания и сохранения иконы Боголюбской Божьей Матери, перенестись в загадочную эпоху расцвета стоянки Сунгирь, узнать, как Присутственные места стали музейным центром «Палаты», побывать на арт-медиации в Музее хрусталя и стекла XVIII–XXI веков или увидеть Владимир из окна троллейбуса.

В Суздале посетителям будут доступны бесплатные экскурсии по Кремлю, медиации по выставке «Свомас: Свободные мастерские авангарда» и Спасо-Евфимиеву монастырю. Также можно будет побывать на авторской экскурсии Аллы Зайковой о музеефикации Спасо-Евфимиева монастыря, прогуляться с хозяюшкой по Музею деревянного зодчества и зарегистрироваться на экскурсию «Суздаль. Музыка. Кино», премьера которой состоялась в рамках Летнего фестиваля Дениса Мацуева. Участие в этих экскурсиях – бесплатное по предварительной регистрации.

Путешествие по хранилищам во Владимире

11 сентября в 17 часов начнется поэтический спектакль-прогулка с актером из Санкт-Петербурга Пашей Михайловым. Маршрут начнется возле «Палат» и станет погружением в метаморфозы времени, городских событий, историю домов и их обитателей через поэзию и литературу. Необходимо взять с собой наушники, всем участникам предоставят аудио-треки, которые нужно включать во время прогулки. Необходима регистрация.

Еще одной площадкой праздника станет кофейня «Словно в мае», где пройдут «медленные чтения». Встреча будет посвящена рассказам Антона Чехова. Регистрация – через социальные сети кофейни.

12 сентября впервые в истории музея появится возможность попасть на эксклюзивные экскурсии по музейным хранилищам – туда, куда доступ обычно закрыт. В «Палатах» откроются двери фондовой коллекции рукописной книги, где хранятся уникальные памятники, а также мастерской реставрации и хранилища живописи, где специалисты возвращают произведениям искусства новую жизнь. Начало сеансов – в 15 и 16 часов. Для посещения необходимо приобрести билет.

Владимирцы смогут увидеть в хранилищах уникальные книги и рукописи. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 15 часов перед «Палатами» начнется программа «Музыка под открытым небом». Джазовые композиции для саксофона и фортепиано, ироничный задор духового оркестра и яркий финал, объединяющий хоровых артистов и зрителей, создадут атмосферу большого общего праздника.

В 17 часов в кинозале «Палат» состоится концерт-встреча «Слово о музее» в формате открытого микрофона. Каждый гость сможет выступить и рассказать личную историю, связанную с музеем, исполнить стихотворение или песню, прочитать прозаический художественный текст. Время выступления – до трех минут. Для участия необходимо оформить бесплатный билет.

В 18.30 в «Палатах» можно будет посетить семейный мастер-класс в рамках выставки «Цветовой прорыв» и вместе с наставником воспроизвести картину Кима Бритова. А для юных посетителей, начиная с 15 часов, пройдут бесплатные мастер-классы по макетированию, рукоделию и рисованию, будет работать игротека. Интерактивное занятие для младших школьников состоится в Музее природы.

Песнопения в Суздале и царские забавы в Александрове

12 сентября в 18 часов подарком для гостей станет концерт Мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря в Спасо-Преображенском соборе. В исполнении коллектива прозвучат древние духовные песнопения, а также известные народные и советские произведения. Для посещения концерта необходимо оформить бесплатный билет.

Посетителям также будет доступна уникальная экскурсия в хранилище фондовой коллекции «Дерево» – возможность увидеть музей изнутри и узнать, как сохраняются предметы, составляющие его бесценное наследие. Начало сеанса – в 15 часов. А в центре «Дом» для юных гостей пройдут мастер-классы по созданию фигурок курантов с колокольни Суздальского кремля и символа города - сокола.

Александровская слобода встретит посетителей экскурсиями о царских забавах и мастер-классом «Тайна часобитни».

В Гусь-Хрустальном гостей музея ждет концерт и экскурсии по экспозиции Музея хрусталя и выставке «Художник и стекло». Кроме того, посетители смогут познакомиться с историей создания Георгиевского собора.