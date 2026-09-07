Владимирская область заняла 36-е место в рейтинге регионов по рынку труда

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Рынок труда во многом определяет экономику страны. Именно поэтому к нему проявляют интерес и государственные структуры, и простые граждане, и журналисты. А аналитики РИА Новости даже составили рейтинг регионов по рынку труда, определив лучших и худших по этому показателю.

В лидерах столицы

Как сообщили составители рейтинга, они при расчете использовали данные Росстата, а также анализировали восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области. Изучались уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Дальше составлялся итоговый рейтинговый балл, который мог варьироваться от максимальных ста баллов до минимальной единицы. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда подразумевалась. Также сравнивались регионы еще и на дистанции, так как составители рейтинга приводили данные не только за 2025 год, но и за 2024-й.

Лидерами рейтинга остались все те же. Первые четыре места вообще не изменились. Возглавляет таблицу наш географический сосед, с которым соперничать не может никто – Москва. У нее 97,57 балла. За ней следует северная столица – Санкт-Петербург (93,26). На третьем месте еще один наш сосед - Московская область с 91,59 балла. Как отмечают аналитики, регионы-лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития. Здесь наблюдаются высокие зарплаты, низкая безработица, большая емкость рынка труда.

Не хватает водителей

Владимирская область оказалась среди регионов-середняков, однако при этом имеющих неплохие показатели. У нас 36-е место. Причем за год 33 регион поднялся на одну строчку, улучшив свои показатели почти на балл (было в 2024 году – 68,25, стало в 2025 году – 69,3).

Последние официальные сведения о рынке труда Владимирской области сообщались в июле. Тогда на учете в кадровом центре «Работа России» стояли 2,6 тысячи безработных. При этом количество вакансий превышало 18 тысяч. Почти половина предложений – 47 процентов – приходилась на промышленность и обрабатывающий сектор, еще 18 процентов – на образование и здравоохранение. Высоким спросом пользовались операторы станков и линий, слесари, электромонтеры, инженеры, медицинские работники, педагоги.

Катастрофически не хватает в регионе водителей. По словам губернатора региона, необходимо еще 22 процента водителей автобусов и 43 процента водителей троллейбусов. Наиболее сложная ситуация складывается во Владимире и Коврове.

Что касается уровня безработицы, то она оставалась на уровне 0,4 процента, а во многих муниципалитетах области еще ниже – 0,2 процента.

Если сравнивать нас с соседями, то приходится признать, что выглядим мы лучше только вечного аутсайдера, Ивановской области. Последние заняли в рейтинге 66 место (59,13 балла). Все остальные регионы, с которыми у нас есть общие границы, в нем были выше. Нижегородская область оказалась на 6 месте (81,06), Рязанская область – на 26-м (72,46), Ярославская область – на 32-м (70,8).

Нижние позиции рейтинга занимают Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 40. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.