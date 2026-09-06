Во Владимире выбирают лучшую территорию среди детских садов и школ

В детском саду №57 в этом году акцент сделали на изучение народов России. Фото предоставлено Управлением образования администрации Владимира.

Что делает дошкольное уличное пространство по-настоящему живым? Не просто дорожки и беседки, а атмосфера, в которую ребенку хочется бежать каждое утро – с улыбкой и горящими глазами.

Именно ради этого и существует конкурс «Город детства», который помогает сделать территорию детских садов безопасными, красивыми и по-домашнему уютными.

Развитие творчества и благоустройство

Традиционно, лучших определяют среди школ и детских садов. Но последних заявляется намного больше. В этом году в конкурсе принимают участие 22 образовательные организации. Среди них 3 школы и 19 дошкольных учреждений.

- Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических коллективов, повышение экологической культуры обучающихся, благоустройство и озеленение территории учреждений, - пояснила старший методист Станции юных натуралистов «Патриарший сад» Инесса Макаренкова.

С каждым годом желающих представить свои проекты становится все больше, поэтому конкуренция высокая. Прежде всего, жюри оценивает чистоту и соблюдение санитарных норм, продуманность проектов благоустройства – чтобы на участке было не только красиво, но и интересно, состояние фасадов, ограждений, освещения и контейнерных площадок, уход за деревьями и растениями, безопасность и удобство игровых и спортивных зон, а также вовлеченность воспитателей, детей и родителей.

В детском саду №26 работает Зеленый класс. Фото предоставлено Управлением образования администрации Владимира.

- Главное, чтоб озеленение и планировка создавали единое образовательное пространство. Мало сделать красивый цветник, все должно быть объединено общей идеей, - подчеркивает Инесса Макаренкова.

Члены жюри уже успели побывать в гостях у всех конкурсантов и поразились фантазии участников. Так, например, во многих детских садах есть свои метеостанции, где с помощью специальных приборов ребята наблюдают за погодой, изучают направление ветра, определяют количество осадков, следят за давлением.

В ряде дошкольных учреждений можно увидеть географические площадки. На них установлены специальные стенды с карточками, рассказывающими о разных видах облаков. Дети смотрят на небо через специальное окошко и определяют, какое облако перед ними – кучевое, перистое или слоистое.

Не могут не заинтересовать и туристические зоны с палатками и костром. Ребята, находясь в детском саду, ходят в настоящий поход и изучают растения и правила поведения в лесу! Часто встречаются на территориях и стилизованные подворья с избушками, коровами, лошадьми, курочками, где дети могут познакомиться с домашними животными.

- В детском саду №97 есть космическая площадка. На ней можно увидеть планеты солнечной системы, макет ракеты, дети с удовольствием изучают Вселенную, - рассказывает Инесса Макаренкова.

Надо отметить, что именно этот детский сад занял первое место в городском конкурсе «Лучшие инновационные проекты» и получил 700 тысяч рублей на реализацию проекта «Ближе к звездам: мобильный планетарий – новые горизонты образования».

Интерактивный огород и знакомство с народами

В детском саду №4 создана площадка для изучения ПДД. Фото предоставлено Управлением образования администрации Владимира.

Среди участников конкурса – детский сад №4. На его территории создано сразу несколько образовательных пространств. Совсем маленьких ребят привлекает зона со сказочными персонажами, а еще гуляя по участку, они могут познакомиться с грибами, растущими в лесу. Здесь даже пни получили вторую жизнь – на них установили кормушки для птиц разных размеров.

Создан на территории дошкольного учреждения и интерактивный огород. Ребята вместе с воспитателями выращивают на нем разные овощи – морковь, кабачки, огурцы, помидоры, зелень. Рядом с растениями есть таблички с QR-кодом, наведя на который можно узнать о каждой культуре подробнее. Это интересно не только детям, но и их родителям.

- Кроме того, здесь есть специальная площадка для изучения правил дорожного движения – на ней нанесена разметка, стоит светофор, дорожные знаки, разные виды транспорта. Ребята в игровой форме учат правилам безопасности на дорогах, - рассказывает Инесса Макаренкова.

В детском саду №57 в этом году акцент сделан на изучение народов России. Каждая группа знакомится с культурой какого-то одного народа, после чего создает на своей площадке уголок, где с помощью игрушек, рисунков, стенда рассказывает о традициях, национальных костюмах и блюдах.

В детском саду №26 работает кафе «Птичкино» - дерево здесь увешано кормушками и бумажными пернатыми.

Кафе Птичкино в детском саду №26. Фото предоставлено Управлением образования администрации Владимира.

- Ребята узнают, как и из чего правильно сделать кормушку, потом изготавливают их вместе с родителями и самые лучшие вешают в специально отведенное для это место. При этом воспитатели рассказывают детям, какой корм подходит для разных видов птиц, - поясняет Инесса Макаренкова.

Для изучения Владимирского края на территории дошкольного учреждения установлены специальные интерактивные стенды с изображением животных, птиц и растений. С помощью них можно узнать интересные факты и даже услышать, как «разговаривают» звери.

Заслуживает внимания и «Зеленый класс». Каждая грядка посвящена определенной теме. Есть здесь и грядка «Сказочные герои», грядка «Звуковая», на которой растут растения с шипящими и свистящими звуками, грядка «Слоговая», грядка с лекарственными растениями, грядка «Вершки и корешки», огород «Логопедическая мозаика».

А на асфальте нарисованы «Умные классики». Через движение ребята знакомятся с буквами, цифрами, геометрическими фигурами и цветами.

- Признаюсь честно, выбрать победителя очень трудно. Все проекты заслуживают внимания, ведь педагоги создают эти пространства своими руками, вкладывают в них свою душу, стараясь, чтобы детям было интересно и познавательно, - подчеркивает старший методист Станции юных натуралистов «Патриарший сад».

Осенью в каждом районе Владимира выберут три лучших детских сада. Победители и призеры получат дипломы, сертификаты на какие-либо занятия в «Патриаршем саду» и растения, которые украсят территорию детских садов.