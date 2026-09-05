Владимирцам предлагают выбрать, каким станет патриотический сквер

Белокаменный лев из проекта №2. Фото предоставлено администрацией города.

Власти Владимира объявили начало общественного голосования за лучшую концепцию военно-патриотического сквера, который находится напротив «Белого дома». На конкурс поступило четыре проекта.

Надо отметить, что несмотря на то, что все работы разные, выглядят они монументально и очень дорого. В комментариях жители недоумевают, зачем что-то менять и предлагают дополнительно озеленить сквер, а деньги пустить на «латание дыр». Впрочем, нашлись и те, кому проекты пришлись по вкусу. В голосовании приняло участие более 200 человек. Оно продлится до 30 сентября.

Так какие проекты предложили нам авторы? Смотрим и разбираемся.

11 памятников

Проект №1. Фото предоставлено администрацией города.

Первый проект предполагает глобальное переустройство территории с организацией амфитеатра и устройством парадной входной зоны. На территории сквера предлагают организовать музейно-выставочные пространства, сделать детскую площадку, установить торговые павильоны, фудкорты и даже наземный мост. В самом центре сквера будет расположена бронзовая скульптура Владимирской Божьей матери.

В сквере предлагают обновить покрытие пешеходной дорожки, добавить выделенную полосу для велосипедов и самокатов. Вдоль аллеи поставят одиннадцать бронзовых скульптур исторических деятелей и воинов, среди которых Илья Муромец, Александр Невский, Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Петр Багратион, Михаил Лазарев, фигура солдата Владимирского пехотного полка, Николай Столетов, российский солдат 17-го пехотного Ковровского и 218-го пехотного Горбатовского полков, Павел Маштаков и боец специальной военной операции.

Также предполагается озеленение территории – высадка живой изгороди и лиственных деревьев. Однако часть существующих растений придется удалить.

Ворота памяти и лев из белого гравия

Проект №2. Фото предоставлено администрацией города.

За второй проект на сегодняшний день отдано больше всего голосов. Но чтобы его реализовать, необходимо 500 миллионов рублей!

На месте существующей красной звезды предлагают создать мемориальный комплекс в виде входных порталов, так называемых «Ворот памяти». На панелях будет создана «Книга памяти» с именами героев, а также барельефы. Рядом с порталами – два неглубоких искусственных водоема.

Также в сквере появится сцена с амфитеатром, выставочный павильон, аллея с бюстами исторических деятелей, велодорожка. Изюминкой является лев, которого автор предлагает выложить на газоне из белого гравия в каменном или металлическом контуре.

Белокаменная ладья и сад раздумий

Проект №3. Фото предоставлено администрацией города.

Пожалуй, один из самых масштабных проектов - №3. Проектировщик предлагают построить в сквере большую белокаменную ладью. В ней будут расположены крытые павильоны, площадь, мемориальный памятник, воспевающий историю города, смотровые и даже небольшой фонтан. Она одновременно может вместить 330 человек. Также предполагается создание детской площадки «Рыба-кит», спортивной зоны, эко-троп, ресторана с верандой и видом на парк, сад раздумий и сад памяти.

6-метровая Владимирская Божья матерь

Проект №4. Фото предоставлено администрацией города.

Проект №4 по концепции перекликается с первым. В основу положена идея создания мемориального общественного пространства, посвященного сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию.

Сквер начинается с входной зоной в виде трех арок. А главную аллею предлагают украсить 8 арками в виде колец, символизирующие города Золотого кольца. Территория сквера разделена на несколько зон. Мемориальная включает в себя аллею с 10 фигурами воинов и исторических деятелей. В событийной зоне будет расположен амфитеатр и шестиметровая фигура Владимирской Божьей матери, а также патриотический музей военной техники. Рекреационная зона включает в себя зону отдыха с качелями, кафе и тихий уголок для прогулок. В детской зоне создадут площадку. Все существующие зеленые насаждения предлагают сохранить и дополнить другими растениями.