Во Владимире обновление светофоров на Р-132 собрало пробку на выезде с «Тандема»

Затор на светофоре при выезде с территории ТК "Тандем". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях ФКУ Упрдор «Россия» объявило об изменении схемы организации движения на участках с 3 по 4 километр западного соединения трассы Р-132 «Золотое кольцо с автодорогой М-7 «Волга». В целом водители встретили новшества с радостью, но довольны оказались не все.

Суть изменений проста: на светофоре возле «Тандема» в сторону Нижнего Новгорода создали еще одну полосу, с которой можно развернуться. Регулируется она отдельной фазой светофора, который горит около 13 секунд. За это время автолюбители могут без помех для других машин развернуться на Москву. Таким образом, получились две полосы прямо, одна на разворот и одна на въезд к «Тандему», «Самохвалу» и другим многочисленным организациям, расположенным в этой местности.

Стоит ли говорить, что владимирские водители, давно говорившие о сложностях с разворотами на Пекинке, приняли новость о появлении разворота благосклонно. К тому же, она поможет жителям Веризино быстрее попасть домой, пока не начнет работать второй полноценный заезд. Да и другим автолюбителям разворот полезен.

Однако буквально на второй день работы в обновлении обнаружился серьезный недостаток. На него обратили внимание сотрудники ТК «Тандем», которым волей-неволей приходится утром и вечером в пиковое время приезжать и уезжать с работы. Именно последний маневр оказался затруднен.

- Раньше фаза для выезда с «Тандема» на Пекинку горела зеленым около 25 секунд, а теперь осталось только 17. В результате в час пик собирается огромная пробка, люди не могут уехать домой, - поделилась работница ТК «Тандем» Наталья.

И действительно, как оказалось, отныне выезд с дублера Пекинки в этом месте не так-то прост: красный свет горит около 110 секунд, и за это время даже не в пиковые часы хвост собирающейся пробки из покупателей, сотрудников организаций и грузовиков дотягивается даже до завода «Магнетон». Что и говорить о периодах, когда сотни людей возвращаются с работы. Стоит заметить, что с общественным транспортом здесь напряженка, так что если бы не личные автомобили, работа организаций вообще бы встала.

Мы обратились в ФКУ Упрдор «Россия», которая теперь обслуживает Пекинку. Там заверили, что обязательно примут во внимание пожелание владимирцев, однако сиюминутных перемен ожидать не придется. Дело в том, что специалисты только что отладили светофор и пока происходит процедура наблюдения. В течение недели-двух дорожники соберут информацию о работе перекрестка, и после этого будут вносить коррективы.

Развернуться на Пекинке в сторону Москвы теперь можно по отдельной полосе. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стоит сказать, что подобные ситуации часто происходят после изменений в работе светофоров. Во всех случаях проводится наблюдение и отладка светофорных фаз. Так что работникам «Тандема» и других предприятий придется немного запастись терпением.

КСТАТИ

Одновременно на Пекинке было внесено еще одно изменение. Отныне поворот налево совмещен с поворотом направо к гипермаркетам «Лента» и «Метро» (крайняя левая полоса). В то же время бывшую полосу для левого поворота отдали в качестве третьей полосы для потока, идущего со стороны Юрьевца в центр города. Федеральные дорожники полагают, что таким образом получится разгрузить поток, идущий из Москвы и победить постоянную пробку. Впрочем, сейчас этот вариант тоже проходит тестовый режим.