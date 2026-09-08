Во Владимирскую область грипп может прийти уже в ноябре

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Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ набирает обороты. За прошедшую неделю показатель заболеваемости вырос на 3,8 процента. Однако паниковать не стоит – для сентября это обычное явление.

- В больницы региона обратились 4080 человек, а в медицинские учреждения Владимира – 1139. И хотя рост заболеваемости мы отмечаем во всех возрастных группах, это пока не касается школьников. Они только вышли с каникул, проучились неделю и пока всплеска заболеваемости среди них нет. Но он обязательно будет, к этому следует быть готовыми, - отметила официальный представитель регионального Управления Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди.

Сейчас в основном выявляют вирусы не гриппозной этиологии – аденовирусы и сезонные коронавирусы. Последних было выявлено всего два случая, и те в Ковровском районе.

Значительное ухудшение эпидемиологической обстановки специалисты прогнозируют в октябре, а уже в ноябре может начаться первая волна гриппа.

- В этом году в России будут циркулировать обновленные варианты вируса. В связи с этим в вакцинах изменились все три штамма гриппа. Уже в ближайшее время в больницы региона должна поступить вакцина против гриппа. Конец сентября – идеальное время для того, чтобы сделать прививку. Это поможет обезопасить не только себя, но и тех, кому противопоказана вакцинация. Иммунитет формируется в течение двух недель, - подчеркнула Юлия Каркаваниди.

О старте прививочной кампании в Министерстве здравоохранения региона еще не сообщали. Однако она должна охватить до 60 процентов населения и не менее 75 процентов граждан, относящихся к группе риска. В первую очередь, это касается пожилых, беременных и людей, имеющих хронические заболевания.

Прививку от гриппа можно будет сделать в поликлинике по месту жительства, а детям – в образовательных учреждениях (детских садах, школах, колледжах и университетах). Не исключено, что заработают мобильные комплексы при крупных торговых центрах.

КОНКРЕТНО

Действенной мерой профилактики против гриппа, ОРВИ и COVID-19 является соблюдение простых правил:

- при появлении признаков заболевания обязательно обратитесь за медицинской помощью, не отправляйте детей с признаками респираторных инфекций в организованные детские коллективы (школы, детсады и пр.), не допускайте самолечение;

- мойте руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук;

- после возвращения с улицы домой - вымойте руки с мылом, промойте нос изотоническим раствором соли;

- прикасайтесь к лицу, глазам - только вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или носу;

- надевайте маску в людных местах и транспорте. Менять одноразовую маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя;

- избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание);

- старайтесь избегать переутомления и стрессовых ситуаций;

- чаще проветривайте помещения.