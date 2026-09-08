. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сентябрь – один из самых красивых месяцев для поездки в Суздаль. Летняя активность идет на спад, город становится тише, а золотая осень делает его виды особенно выразительными.

Тем более что повод приехать есть. Уже в девятый раз в Суздале пройдет фестиваль воздухоплавания «Золотая осень на Золотом кольце». В течение трех дней, с 11 по 13 сентября, над городом будут подниматься яркие воздушные шары. Всего запланировано пять общих полетов по 15 аэростатов в каждом.

Если хочется не только посмотреть, как в небо взмывают шары, но и подняться над землей самим, то каждый вечер – с 18 до 21 часа будут проходить привязные подъемы. Шар поднимается на высоту 20-30 метров и на несколько минут остается в воздухе. Предварительная запись при этом не требуется, но желающих каждый год много, поэтому придется постоять в очереди. Цена привязного полета на взрослого – 2 тысячи рублей, для детей 7-14 лет – 1500 рублей.

Вечерние общие взлеты запланированы на 17.30. На них необходимо приобрести билеты заранее. Полет в группе (в корзине до 12 человек) обойдется в 12-13 тысяч рублей, индивидуально полетать на шаре можно за 15-45 тысяч рублей (в зависимости от количества человек). Например, романтическое свидание в небе на двоих обойдется в 45 тысяч рублей. Полет длится от 40 до 60 минут. Заявку можно оставить на официальном сайте мероприятия.

Надо отметить, что место старта заранее неизвестно, так как оно зависит от направления ветра. Точку будут выкладывать в телеграм-канале (https://t.me/fly_pereslavl) за 30-40 минут до взлета (примерно в 6.20 и 17.00). Обычно шары взмывают в небо на территории ГТК «Суздаль».

Кроме того, организаторы призывают следить за погодой. Полеты состоятся лишь при ветре менее 5 метров в секунду и отсутствии дождя. Окончательное решение принимается за сутки до полета, а если прогноз погоды неопределенный, то непосредственно перед самим вылетом.

КСТАТИ

Если в прошлом году фестиваль воздухоплавания совмещали с гастрономическим фестивалем, то в этом году акцент сделан на традиционную русскую баню. Разнообразная праздничная программа пройдет в аквапарке. Поучаствовать в них можно, купив билет на «водный аттракцион».