На улицах Владимира появятся камеры с функцией распознавания лиц прохожих

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Администрация города Владимира разместила на сайте госзакупок тендер на поиск подрядчика, который будет оказывать услуги в сфере видеонаблюдения. Частично речь идет об установке первых уличных камер с функцией биометрии.

Детекция силуэтов

Начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор Игорь Белецкий еще по приезду в регион посетовал, что в целом по области до сих пор отсутствует система биометрии. Речь идет о видеокамерах, которые «умеют» распознавать лица людей и сверять их с базами данных. Благодаря такой функции можно разыскивать преступников и без вести пропавших людей.

И вот, похоже, что желание руководителя областного главка полиции начинает сбываться. По крайней мере, в отдельно взятых местах. Согласно размещенной документации, мэрия не закупает системы видеонаблюдения, а ищет организацию, которая этими системами уже обладает, и может разместить свои гаджеты в местах, оговоренных в контракте. В общей сложности во Владимире должны появиться 44 камеры наблюдения, каждая из которых будет обладать определенным типом функций.

Первый, самый простой тип камер сможет следить за территорией с возможностью поворачиваться в разные стороны. Второй тип будет читать автомобильные номера (однако в списке на установку ни одной такой камеры пока не прописано). Третий тип называется «камера детекции силуэтов» - эти гаджеты могут различать человеческий силуэт, даже если не видно лицо, и «вести» его по территории. Наконец, четвертый тип сможет распознавать лица. Это и есть та самая биометрия.

Будущий подрядчик обязан установить камеры в местах, которые четко прописаны в контракте вплоть до столба. Причем какие-то опоры уже есть, а какие-то придется возводить.

Так, первый тип камер смонтируют на площади Победы, в Левитановскм сквере, у дома №7 по улице Энергетиков, на площади Ленина, у Мемориала пограничникам всех поколений на улице Горького, 89, одну повесят на Студеной горе со стороны авиамеханического колледжа, и целых 11 камер установят на тротуаре, ведущем от моста в сторону ДТЮ на улице Мира. Здесь ими охватят буквально весть тротуар до автобусной остановки.

А комплексы с распознаванием силуэтов появятся в двух местах: по одной такой камере повесят на площади Ленина и на площади Победы.

Центр под контролем

Что касается распознавания лиц, то здесь список более обширен. Опять же — две штуки появятся на площади Победы и одна в Левитановском сквере. Сразу четыре гаджета поставят на площади Ленина.

Кроме того, биометрические камеры опутают всю улицу Большую Московскую и часть прилегающих территорий. Так, два комплекса установят почти в одном месте: у дома №19 («Мишка Бар») и на улице Девическая, 1 («Сохо»). Обе камеры охватят две стороны Девической. А с противоположной стороны дороги еще одна начнет следить за пешеходным переходом.

Также две камеры разместят у дома №42 и через дорогу от него — возле «Торговых рядов». Еще по одному комплексу установят у домов №11 и №14. Фактически большинство этих гаджетов станут следить за входами в заведения общепита и магазины. К сожалению, в последние годы именно отсюда приходило немало жалоб на пьяных, хулиганов и прочих нарушителей спокойствия.

Последнюю «камеру с биометрией» установят на улице Георгиевской возле дома №7. Она будет надзирать за людьми, идущими по пешеходной улице со стороны Патриарших садов.

В мэрии уточнили, что пока речь идет лишь о том, что новые комплексы имеют опцию биометрии, которую подключат не сразу. Главная задача сейчас — установить сами камеры. Однако технически никаких проблем с подключением распознавания лиц нет.

Предполагается, что изображения с этих комплексов пойдут в городскую систему видеонаблюдения и видеоаналитики. Конкретная дата начала их работы в договоре не прописана, но услугу будут оказывать в объеме 126 тысяч 720 часов с даты заключения контракта.

Начальная стоимость определена в 4 миллиона 394 тысячи рублей. До 10 сентября будут приниматься заявки на участие в конкурсе, а уже 14 сентября комиссия должна определить победителя. Таким образом, уже нынешней осенью новые камеры смогут начать работу.