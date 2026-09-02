Владимирцы жалуются на «раздвоение» троллейбусного маршрута №5

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Прошел целый год с тех пор, как власти решили поменять троллейбусный маршрут №5. Если раньше «рогатый» транспорт ехал в юго-западном районе до улицы Фатьянова, то сейчас после остановки «Рынок Слобода» он заворачивает и останавливается на улицах Нижняя Дуброва, Сперанского, у детской поликлиники, и, наконец, заканчивает свой маршрут на улице 3-я Кольцевая.

Поскольку электрических сетей на данном участке нет, на маршруте теперь работают новые троллейбусы с возможностью автономного хода.

Однако в последнее время участились случаи, когда троллейбус меняет новый маршрут на старый. С завидной регулярностью это происходит около 17 часов. Надо отметить, что в большинстве случаях о рокировке водитель сообщает пассажирам по громкой связи, когда они заходят в салон троллейбуса, после чего многие успевают сразу же выйти.

Однако случается и такое, что о конечной остановке на улице Фатьянова жители областного центра узнают постфактум.

- 1 сентября я села в троллейбус №5 на проспекте Ленина, а поскольку никакого объявления об изменении конечной остановки не было, осталась в салоне. Со мной ехало около 20 пассажиров. Каково же было наше удивление, когда троллейбус поехал прямо на улицу Фатьянова! Мы спросили водителя, почему он не предупредил нас, а он в грубой форме ответил, что на троллейбусе было написано, куда он едет, и мы сами виноваты, что не посмотрели. В салоне было много пожилых людей, вот почему они должны рассматривать надписи, если знают, что пятый троллейбус едет до 3-й Кольцевой? – недоумевает жительница Владимира Вероника Соловьева.

В администрации областного центра пояснили, что троллейбусы и, правда, могут менять конечную остановку. Это связано с перерывом водителя на обед. Однако в этом случае он обязан сообщить об изменениях пассажирам.

- Перевозчик пообещал провести беседу с водителем из-за возникшего недоразумения. Такого, конечно, быть не должно. Также во «Владимирпассажиртрансе» пообещали усилить контроль за маршрутом №5, чтобы подобных ситуаций не возникало, - подчеркнула официальный представитель мэрии Юлия Жирякова.

Позже выяснилось, что до улицы Фатьянова следуют троллейбусы, которые выезжают с Вокзальной площади в 9.05, 9.45, 16.35 и 17.30. По крайней мере это следует из расписания, размещенного на сайте мэрии. Вот только власти не учли того, что далеко не каждый житель Владимира детально изучает расписание каждого маршрута, предпочитая в современных реалиях ориентироваться на табло, расположенных на остановках.