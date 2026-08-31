Во Владимирской области по вине детей горели поля, самокат и сараи

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В целом по состоянию на конец августа в регионе было зарегистрировано 1548 пожаров, что стало ниже прошлогоднего показателя более чем на 27 процентов. Во время этих происшествий расстался с жизнью один ребенок. Еще двое детей пострадали. Вместе с тем, из огня и дыма пожарные спасли 25 несовершеннолетних.

Пожар ради интереса

- За последние пять лет в области зарегистрировано 16 случаев гибели ребят. В текущем году один случай произошел в городе Александрове, - рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области Роман Сучков.

Это произошло еще в начале года. Так, 19 января в доме №2 по улице Геологов пламя вспыхнуло в квартире, где жила семья с детьми. В результате две девочки (6 и 15 лет) отравились угарным газом. К сожалению, младшая в тот же день скончалась в больнице. Как установили дознаватели МЧС, всему виной оказался закоротивший удлинитель.

- Причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Семья в данной квартире проживала многодетная, и хотелось бы отметить, что пожарные извещатели установлены не были, - добавил Роман Сучков.

Дело в том, что такие извещатели обязательно должны устанавливать в домах многодетных семей и в семьях, находящихся в трудных жизненных ситуациях.

Тушение пожара в Александрове на улице Геологов. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Что до детских шалостей, то в целом таких происшествий, включая летние каникулы, официально произошло двенадцать, что вдвое больше прошлогоднего показателя. По вине детей пожары трижды случались в квартирах и дважды в заброшенных домах. Также благодаря детским играм сгорели два сарая, дважды полыхала сухая трава, сгорели тюк сена, детский самокат и одна гора мусора.

По словам Романа Сучкова, наиболее резонансным происшествием стал пожар в Юрьев-Польском округе, который подростки устроили ушедшим летом.

- Компания детей, гуляющая в сельской местности, решила ради интереса поджечь траву. Возник крупный ландшафтный пожар, который дети вначале пытались тушить сами, но у них ничего не получилось, и они убежали, оставив все это гореть. При этом никто из них в пожарную охрану не сообщал, - рассказал замглавы госпожнадзора.

В итоге в МЧС позвонили другие очевидцы, и профессиональным пожарным удалось справиться с огнем. Однако личности детей были установлены, и вместе с родителями им предстоял поход на Комиссию по делам несовершеннолетних.

Инструктаж

В связи с этими событиями и в связи с началом учебного года в региональном ГУ МЧС рассказали, что на первую половину сентября запланировали месячник безопасности в образовательных учреждениях. Причем речь идет не только о детских садах и школах, но также о средних и высших учебных заведениях. Там будут проводить показательные занятия, тренировочные эвакуации, а для младших ребят устроят экскурсии в пожарные части.

Также руководителям школ и других учебных заведений напомнили, что они обязаны проводить перед началом учебного года обучение детей и студентов мерам пожарной безопасности.

- Это не только инструктажи. Они должны показывать приемы борьбы с пожарами, пользование первичными средствами пожаротушения, определять порядок действий в случае возникновения пожара, - отметил Роман Сучков.

Вернувшимся из отпусков родителям в госпожнадзоре посоветовали поговорить с детьми, научить их порядку действий в экстренных ситуациях, а также рассказать им, куда нужно звонить в случае пожара. К тому же, следует убирать все зажигалки и спички, если в доме живут маленькие дети, а электроприборы следует выключать. Эти простые меры позволят избежать серьезных неприятностей.