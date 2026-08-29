Во Владимире разбирают контактную сесть троллейбусов на улице Вокзальной

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На днях жители областного центра обратили внимание, что в районе Вокзальной площади, на которой сейчас ведутся работы по реконструкции, начали демонтировать троллейбусную контактную сеть.

О демонтаже этой сети власти Владимира заявили уже давно. Речь идет о так называемом «чистом небе», когда городские территории постепенно освобождаются от «лишних» проводов. Однако сами работы по демонтажу начались лишь сейчас.

Генеральный директор ООО «Владимирпассажиртранс» Михаил Кулибаба подтвердил, что контактной сети на этом участке отныне больше не будет. По замыслу горадминистрации, сеть снимут от вокзала до площади Фрунзе — фактически на всем протяжении улицы Вокзальной.

Однако это вовсе не значит, что от троллейбусов, идущих на вокзал, вовсе откажутся. Напомним: сейчас туда ходят маршруты №№ 5, 10 и 12. Именно для этих целей не столь давно власти Владимира закупили несколько троллейбусов на автономном ходу, которые могут «отвязываться» от проводов и спокойно ехать дальше. По словам Михаила Кулибабы, сейчас в его автопарке есть 18 таких машин. Из них восемь курсируют по маршруту №10, и еще по два троллейбуса работают на «пятерке» и «двенадцатом». Оставшиеся троллейбусы с «автономкой» либо обслуживают другие линии, либо стоят в резерве на случай поломки тех, что обслуживают маршруты сейчас.

Все это хорошо, но в истории с демонтажем контактной сети на улице Вокзальной есть нюанс: выходит, что подавляющее большинство «автономных» троллейбусов принудительно оказались привязаны к трем конкретным маршрутам, в то время как их «рогатые» товарищи будут вынуждены обслуживать оставшиеся направления, в том числе кольцевой маршрут №8, магистральный №1, а также «семерку», «двойку» и редкий «тринадцатый». Таким образом, если какая-то из этих линий встанет по причине поломки одного «рогатого», могут встать и все остальные, и «автономный» троллейбус уже не спасет.

Михаил Кулибаба подтвердил, что по этому поводу у них есть некоторые опасения, однако в случае экстренной ситуации выручат автобусы. Проект благоустройства Вокзальной площади создавали не в троллейбусном депо, так что оставить контактную сеть там уже не получится.

Впрочем, сам руководитель «ВПТ» полагает, что за троллейбусами с автономным ходом будущее. В качестве примера он привел троллейбус-гармошку «Горожанин», который заканчивает работу во Владимире.

- Мы его тестировали на автономном ходу от храма «Архангела Михаила» до площади Фрунзе в обоих направлениях. Таким образом, можно даже центр (города — авт.) освободить от проводов, - говорит Михаил Кулибаба.

Об этом же не столь давно высказывался и замглавы города Владимира Андрей Михно. Оба руководителя сошлись во мнении, что для осуществления этих замыслов потребуется еще около 20 троллейбусов с «автономкой».

Михаил Кулибаба добавил, что в связи с этим они действительно просят городские власти закупить еще машины с функцией автономного хода. Увы, в ближайшее время столь крупной партии новых троллейбусов закупать не планируется.