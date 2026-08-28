День знаний во Владимире: куда сводить ребенка на 1 сентября

Спектакль "Вовка в стране невыученных уроков". Фото с сайта Владимирской областной филармонии.

В этом году 1 сентября выпадает на вторник, однако учиться ребята не будут. В школах хоть и в сокращенном формате пройдут торжественные линейки и классные часы. После этого родители смогут отметить с детьми День знаний, чтобы задать правильный настрой на учебный год.

Спектакль в филармонии

В 10.30 и 13.30 во Владимирской областной филармонии состоится интерактивный музыкальный спектакль «Вовка в стране невыученных уроков». Когда мальчик Вовка попадает в страну, где живут ошибки, ему приходится задуматься о том, что оказывается, есть реальная польза от школьных наук и от знаний в самых разных областях жизни. Цена билета – 400 рублей.

Фестиваль от библиотеки

1 сентября с 13 до 20 часов на бульваре художника Иванова пройдет фестиваль «Яркий мир народов России», организатором которого является Владимирская областная библиотека для детей и молодежи.

По традиции, будут созданы тематические зоны. В зоне «Библиотечный вернисаж» можно посетить экскурсии, посвященные жизни и творчеству Салтыкова-Щедрина и узнать о вкладе наших земляков в освоение космоса. Также можно будет отправиться в путешествие по страницам сказки Островского «Снегурочка».

В зоне «Творческая лаборатория» будут выступать хореографический коллектив «Анастэль», воспитанники школы воздушной гимнастики «Сильфида», солистка Владимирского Губернаторского симфонического оркестра Татьяна Прокушкина, участники музыкальной студии «Атмосфера перспективы», Владимирский детский духовой оркестр «Трубим», группы «Одна ночь» и VIOLA&CELLO.

В «Мастерской книголюбов» гостей познакомят с традициями и символами, заложенными в украшениях, а также помогут создать кокошник. Все желающие смогут узнать об обрядах народов Центральной России, Поволжья, Кавказа. В 16 часов начнется сеанс одновременной игры в шахматы с тренером клуба «Белая ладья» Ильей Мочаловым. В 18 часов автор детских рассказов Марина Крыленкова расскажет о сунгирской лошадке и поможет создать сувенир. Также вечером можно будет поиграть в настольные игры.

В читальном зале под открытым небом пройдет экскурсия по миру книжных новинок, квест-кроссворд по произведениям Пушкина, литературные ребусы.

На информационной стойке можно будет записаться в библиотеку, увидеть галерею работ участников фотоклуба «Спутник», поиграть в краеведческое лото.

На площадке друзей можно будет сфотографироваться с ростовой куклой Избушка на курьих ножках, принять участие в мастер-классе от Центра уличных субкультур «Доминант», увидеть показательные выступления Школы олимпийского резерва по боксу, познакомиться с собакой-роботом.

Космическое путешествие

В День знаний приглашают в планетарий. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

1 сентября можно отметить и во Владимирском планетарии. В 13 часов там начнется программа для детей 7-10 лет «Приключения небесной принцессы». В 14 часов – программа для детей от 12 лет и старше «Мир, в котором мы живем». В 15 часов ребята 6-10 лет могут увидеть «Приключения Волка и Зайца в космосе». А в 16 часов детей от 10 лет и старше ждет программа «Космическая история России». Кроме того, можно принять участие в экскурсии по выставке «О космосе и не только». Начало в 10.15, 11.15, 13.15, 15.15. Цена билета – от 100 рублей.

Школьные праздники

Большую праздничную программу подготовило кафе «Пшеничный кот». В 14 часов там пройдет мастер-класс от Первой мозаичной мастерской (стоимость зависит от выбранной формы), а в 18 часов ведущий Влад Гербера устроит для детей настоящее шоу. Каждому, кто придет, обещают сладкий подарок.

В 13 часов начнется школьный фестиваль состоится и на территории гастромаркета «Рынок на Студеной». В программе: конфетти и мыльные пузыри, воздушные шарики, танцы, игры и мастер-класс по созданию мини-холста с объёмной гипсовой пятёркой или мотивирующим словом (стоимость 600 рублей, обязательна предварительная запись по номеру +7 903 645 9889 Жанна).