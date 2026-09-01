Во Владимире предложили новые варианты размещения второго моста через Клязьму

Местность, где может появиться новая дорога с мостом. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях администрация города Владимира начала общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генплан города. В сущности, никаких серьезных перемен эти новшества не носят, но обращает на себя внимание часть одной из опубликованных карт.

Схема местного значения

Авторами проектной работы стал коллектив Областного проектно-изыскательского архитектурно-планировочного бюро. В своей работе сотрудники ОПИАБ уточнили, что изменения вносят в часть действующего генплана, который в 2021 году выполнила компания «Гипрогор».

На общественные обсуждения вынесли четыре новшества, три из которых касаются изменения функциональных зон. Так, в районе турбазы «Ладога» близ Рахманова перевоза планируется разрешить строить малоэтажные жилые дома.

Вторая часть коснулась организации многофункциональной деловой зоны на улице Куйбышева вдоль Пекинки и создания общественно-деловой зоны вокруг кинотеатра «Руськино», вплотную к парку «Добросельский».

Наконец, на улице Зеленой в Заклязьменском хотят построить частный дом на 128 квадратных метрах. Последним изменением является проект строительства дороги к деревне Злобино длиной около 441 метра.

Но наибольший интерес вызывает карта планируемого размещения «транспортной инфраструктуры местного значения». В особенности один из чертежей, на котором без труда можно угадать гипотетические дороги через Клязьму.

На приложенной схеме изображены два возможных варианта размещения будущего второго моста через реку. Первый предлагает строить будущую магистраль от площади Фрунзе. Прямая, как стрела, дорога пересечет железнодорожные ветки и устремится на другой берег Клязьмы на излучине напротив поселка Заклязьменский. Далее, миновав поселок с краю, трасса выйдет к шоссе «Ладога-Лунево».

В сущности, это тот самый давно обсуждающийся проект стоимостью в 35 миллиардов рублей и протяженностью в 3500 метров.

Путь через градирни

А вот второй вариант будущей дороги оказался совсем новым и более сложным. Так, авторы предлагают начать строительство от улицы Мира, причем продумали две возможные трассировки.

Варианты планируемой дороги из проекта ООО ОПИАБ.

Первый вариант — проложить путь от перекрестка с улицей Большой Нижегородской и далее пересечь железную дорогу. Второй - немного не доезжая до этого перекрестка повернуть с улицы Мира влево, пройти вдоль реки Рпень и пересечь железную дорогу за заводом «Автоприбор».

Дальше начинаются вариации на тему того, как новая магистраль должна пойти по территории после железной дороги перед рекой. Первый вариант имеет три версии своего продолжения: повернуть налево, пройти прямо и уйти направо. Поворот налево поведет дорогу между территорией «Т Плюс» и градирнями ТЭЦ-2, далее отправившись к Клязьме. Второй вариант напрямик — он тоже следует мимо башен-охладителей, но оставляет их в стороне. В обоих случаях дороги выходят к одной точке еще до моста через реку. Сам мост возведут на второй излучине реки дальше Заклязьминского. Наконец, вариант «направо» предусматривает выход на дорогу к тому самому «первому» мосту от площади Фрунзе. В конечном счете магистраль также выйдет к шоссе «Ладога-Лунево».

Кроме самой схемы, в проекте не содержится никакой конкретики относительно будущих мостов и новой магистрали. Варианты с размещением путепроводов в районе Мостостроя и Суздальского проспекта не обозначены вообще.

Впрочем, наши источники в Правительстве Владимирской области ранее объяснили, что хотя мост в районе площади Фрунзе стоит колоссальных денег, но пока именно он является гарантированным вариантом, который начали рассматривать еще при экс-градоначальнике Андрее Шохине.

По словам собеседников, при любой другой трассировке дорога и мост упираются в охранные зоны, включая памятники и особо охраняемые природные территории, а разработка проектов, проведение экспертиз и согласований занимают годы. Поэтому, вероятнее всего, второй мост через Клязьму пойдет все-таки именно от площади Фрунзе.