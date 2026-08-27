Четырехметровый князь с иконой: во Владимире открыли памятник Боголюбскому

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

27 августа накануне Успения Пресвятой Богородицы во Владимире торжественно открыли памятник князю Андрею Боголюбскому. На смотровой площадке у Дмитриевского собора собрались сотни людей: представители областных и городских властей, Законодательного Собрания региона, духовенства, а также общественники, обычные горожане и туристы.

Приехали на открытие и те, кто имеет непосредственное отношение к созданию памятника – скульптор Илья Кирьянов, меценат и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Живая природа и мир» Али Узденов, а также некоторые члены съемочной группы сериала «Князь Андрей» - режиссер Давид Ткебучава, продюсер Екатерина Жукова и актер Александр Голубев, который сыграл Боголюбского. Также в толпе владимирцы заметили известного актера и телеведущего Бориса Корчевникова.

«Незаслуженно забыт»

Перед торжественным открытием состоялся Крестный ход. К памятнику принесли мощи Андрея Боголюского, которые хранятся в Успенском соборе Владимира.

К памятнику принесли мощи Андрея Боголюбского. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

- История Андрея Боголюбского воплощается в этом памятнике. Наверное, в этом есть доля мистики, провидения и справедливости. Древняя владимиро-суздальская земля помнит о своих отцах-основателях. Сначала появился памятник деду – Владимиру Мономаху, в прошлом году – отцу Юрию Долгорукому и вот сейчас – Андрею Боголюбскому. Он предстает перед нами с иконой – как миротворец, созидатель, покровитель церкви, - подчеркнул губернатор Александр Авдеев.

В установке памятника помог меценат Али Узденов. Одиннадцать лет назад он побывал во Владимире со своей семьей и во время экскурсии узнал о князе Андрее Боголюбском, заинтересовался им и начал о нем много читать.

Меценат Али Узденов получил две медали имени Андрея Боголюбского. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Когда я общался со старцем Илием (духовник Патриарха Кирилла – авт.), он рассказал, что Андрей Боголюбский – это первый царь Руси, объединитель земель, и он незаслуженно забыт, и это надо исправить. И все вдруг начало складываться в одну картину: вышел фильм, было принято решение об изготовлении памятника. И вот он открыт – и вдруг ветер стих и выглянуло солнце, - заметил Али Узденов.

Несмотря на возникшие разногласия по поводу места установки памятника, владыка Никандр уверен, что смотровая у Дмитриевского собора – это идеальный вариант.

- Многие, конечно, не понимали и спрашивали, причем здесь Дмитриевский собор? Его же строил Всеволод. Но сегодня эта смотровая – самое почетное место в городе. Мы сегодня отдаем дань любви и памяти – то, что не смогли отдать вовремя жители Владимира, убивая его. И история как будто бы стала дышать по-другому, - подчеркнул митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.

Региональную медаль «Знак великого князя Андрея Боголюбского» губернатор Александр Авдеев вручил Али Узденову, а также членам съемочной группы.

На открытие памятника приехали члены съемочной группы сериала Князь Андрей. Фото: Алексей СУХОВ. Перейти в Фотобанк КП

А церковной награды - медали святого благоверного князя Андрея Боголюбского III степени были удостоены скульптор Илья Кирьянов и Али Узденов.

После награждения владыка Никандр окропил памятник святой водой, и все пришедшие смогли возложить цветы и приложиться к мощам князя.

Придали европейские черты

Что касается самого памятника, то бронзовый четырехметровый монумент установлен на гранитном постаменте. Князь предстает перед нами в виде монаха в изысканной одежде и непокрытой головой. В руках его икона Владимирской Божией Матери.

Работа над памятником велась около полутора лет. Белорусский скульптор Илья Кирьянов признается, что просил благословения и постоянно молился во время работы.

- Мы начали искать разные образы, но когда увидели эскизы профессора истории Верещагина, поняли, что это то, что нам нужно. При этом мы намеренно ушли от восточных черт во внешности, которые видны на бюсте Герасимова. Более того, мы разговаривали с его учеником, профессором Звягиным, и он одобрил наш вариант. Поэтому мы придали его лицу европейские черты, - пояснил скульптор. – Также мы решили изобразить князя без меча и шапки как символ смирения перед Богом.

Саму смотровую и территорию вокруг благоустроили. Площадка выровнена светлой плиткой, сделаны новые лестницы, правда, без пандуса, организована архитектурная подсветка. На восстановленных газонах разбили клумбы, куда высадили цветы.

КСТАТИ

Сериал «Князь Андрей» за первые две недели посмотрело около 20 миллионов человек. Съемки велись в Суздале, Владимире, Юрьев-Польском, Боголюбово и Кидекше.

- Были технически сложные съемки, мы все время переезжали с места на место. Но настроение у группы было потрясающее, все были на подъеме. И сейчас мы начали снимать сериал про Даниила Московского, и вся группа спрашивает, поедем ли мы во Владимир и Суздаль. Все-таки это благословенная земля, - подчеркнула продюсер сериала Екатерина Жукова.