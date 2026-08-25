«Музыкальная экспедиция» выйдет на улицы Суздаля

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Музыкальная экспедиция» возвращается! Однако в этом году концерты пройдут в одном-единственном городе - Суздале, но в самых неожиданных местах.

Среди выступающих музыкантов – идейный вдохновитель проекта, виолончелист Борис Андрианов, Анна Кошкина (виолончель), Анна Комарова (флейта), Екатерина Мочалова (домра), Аркадий Шилклопер (валторна), Никита Ваганов (кларнет), Пелагея Куренная (сопрано), Владислав Вальс (саксофон), Алексей Стычкин (скрипка) и другие известные исполнители.

Концерты будут проходить в течение трех дней.

28 августа

В 10 часов состоится концерт «Утро в народном стиле» Бориса Андрианова и Варвары Чиркиной. Услышать выступление можно будет на колокольне Ризоположенского монастыря (Коммунальный городок, 5). Цена билета – 1000 рублей.

В 13 часов пройдет серия мини-концертов «Город звучит». Начало – во дворике «Мира центра» (ул. Кремлевская, 5). Вход свободный.

В 16 часов зрителей ждет большой концерт звезд «Музыкальной экспедиции». Местом проведения станет пространство «Фабрика» (ул. Ленина, 55). Цена билета – 1000 рублей.

Завершится первый день фестиваля в 19 часов концертом фолк-классик-бэнда «Фыняф» в мануфактуре «Дымов» (ул. Васильевская, 41-а). Все билеты на него уже распроданы.

29 августа

В 10 часов приглашают на концерт «Утро в народном стиле» с Аркадием Шилклопером. Он пройдет во дворике «Мира центра». Вход свободный.

В 16 часов в Суздальском кремле выступит московский оркестр «Новая Камерата» и звезды «Музыкальной экспедиции». Вход свободный.

В 19 часов на выставочной платформе «Ларец» (ул. Слободская, 45) состоится музыкальная инсталляция «Зеркало в зеркале». Вход свободный.

30 августа

В 12 часов на ГЭС на Нерли в селе Заполицы с программой «Тени исчезают в полдень» выступит квартет имени Берлинского и Борис Андрианов. Они исполнят два произведения, написанные с разницей почти в сто лет: «Струнный квинтет» Франца Шуберта и «Струнный квартет №3» Дмитрия Шостаковича. Цена билета – 2000 рублей.

В 17 часов на сцене на реке Каменка состоится концерт-спектакль «Золотой век русской поэзии». На нем выступят: Борис Андрианов, Анна Кошкина, актер и руководитель театрального товарищества «Завод» Александр Аладышев. Цена билета – 1500-4000 рублей.

Билеты на концерты можно приобрести здесь и здесь.