Владимирская прокуратура проверит историю с поломкой ангиографов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый прокурор Владимирской области Юлия Калистова в ходе своей первой пресс-конференции затронула больную для многих жителей тему медицины. Она отметила, что положительные сдвиги за последние годы есть, но говорить о решении проблем во владимирском здравоохранении пока еще рано.

«Ручной режим»

Говоря о медицине, Юлия Калистова вспомнила 2024 год, когда она занимала пост первого заместителя прокурора Владимирской области.

- У нас были тысячи не обслуженных рецептов, была определенная неразбериха в деятельности уполномоченного учреждения. Но сейчас я изучила все документы, представленные мне коллегами, и уже проговорила это с органами региональной власти, вижу, какую работу они провели, - поделилась руководитель надзорного ведомства.

Юлия Калистова добавила, что сейчас проблему лекарственного обеспечения частично удалось решить. Во всяком случае, уже наглядно видно, как препарат движется к пациенту от момента выписки. Тем не менее, ситуация с нехваткой лекарств, особенно импортных, которые регион сейчас не в состоянии закупать, все еще имеет место.

- Аналоги могут закупать не каждые больные, поэтому данная проблема решается в ручном режиме, - отметила прокурор Владимирской области.

Иными словами, лекарственную проблему власти хотя и несколько нивелировали, но тот самый «ручной режим» для отдельных случаев, о котором еще три-четыре года назад кулуарно говорили прежние руководители областного минздрава, до сих пор действует.

Просьба жителя

Впрочем, проблемы владимирской медицины отнюдь не заканчиваются на одних лекарствах. Юлия Калистова отметила, что хотя в новую должность вступила недавно, но уже получила информацию о последних событиях в сфере здравоохранения. В частности, речь идет о сломанных ангиографах.

Юлия Калистова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним: один такой аппарат для проведения высокоточных операций на сосудах сломался в Горбольнице №4 Владимира, еще один вышел из строя в ОКБ, а третий не работающий ангиограф стоит в Александровской райбольнице. Из-за этого владимирских малоинвазивных хирургов из ГБ №4 и ОКБ даже пришлось отправлять в Муром в ЦРБ №2, где они временно работают в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

- По двум ангиографам, которые находятся во Владимире, сейчас специалистами проводится соответствующая проверка (сотрудники фирмы «Филипс» выясняют причину поломок и определяют необходимые ремонтные работы — авт.). Потом мы получим эти результаты и дадим им оценку. Что касается работы этого комплекса в больнице Александрова, то прокуратурой организована соответствующая проверка, - рассказала Юлия Калистова.

Областной прокурор особо отметила, что информация о сломанных ангиографах поступила ей двумя путями: во-первых, она сама узнала о ней через СМИ. Во-вторых, один из жителей, пришедших на личный прием, рассказал ей об ангиографах и попросил вмешаться.

- Мы объединили эту информацию и проводим проверку, - резюмировала Юлия Калистова.

Она отметила, что обращений в прокуратуру по поводу тяжелых последствий в результате поломки ангиографов не поступало, и пообещала рассказать о результатах проведенных проверок, а также о принятых мерах.